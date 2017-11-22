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1946 RUHU YENİDEN YORUMLANACAK

Milli ve manevi değerlere sahip nesiller yetiştirmek ve 1946 ruhunu yeniden yorumlamak adına kurulan Ege 1946 Demokratlar Federasyonunun tanıtımı Manisa’da gerçekleştirildi. 

1946 RUHU YENİDEN YORUMLANACAK

Milli ve manevi değerlere sahip nesiller yetiştirmek ve 1946 ruhunu yeniden yorumlamak adına kurulan Ege 1946 Demokratlar Federasyonunun tanıtımı Manisa’da gerçekleştirildi. 

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:14
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1946 RUHU YENİDEN YORUMLANACAK

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Türkiye’de yaygınlaşmayı hedefleyen EGEFED tüm parti ve görüşlerin çıkış noktası olan 1946 ruhunu yeniden yorumlayarak ülkeye hizmet etmeyi amaçlıyor. 

Manisa’da kurulan "EGEFED" Ege 1946 Demokratlar Derneği Federasyonunun Şehzadeler ilçesindeki Taş Fabrika Restoranda yapılan tanıtım toplantısına, EGEFED Kurucu Genel Başkanı Cansın Tunçdirek, Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı İlker Şener, Genel Başkan Yardımcıları Murat Yavuz, Hasan Ayran, Genel Sekreter Betül Uslu, Gençlik Kolları Başkanı Agah Kılınç, Manisa 1946 Demokratlar Derneği Başkanı Filiz Dağdelen, Başdanışman Ekrem Sarbot, Genel Başkanvekili Hakan Özen ve üyeler katıldı.

1946 Ruhu Yeniden Yorumlanacak

Manisa’da yakılan ateşin tüm ülkeyi aydınlatacağını belirten derneğin kurucu Genel Başkanı Cansın Tunçdirek; Bütün partilerin çıkış noktası olan ve bütün görüşlerin çıkış noktası olan bu 1946 ruhunu yeniden yorumlayarak halkımıza, ülkemize hizmet etmek istiyoruz.

"Ege 1946 Demokratlar Federasyonu, büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit başvekilimiz Adnan Menderes’in yolunu ve ışığını takip eden, izinden ayrılmayan düşünce ve toplum kuruluşudur. Günümüz şartlarına göre 1946 ruhu yeniden yorumlanacak, siyasete yeni bir bakış açısı getirecek, milli ve manevi değerleri yüksek nesiller yetiştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Aslında bir düşünce kuruluşu. Yozlaşmış siyasette, biraz siyasi edep, siyasi terbiye, insanların birbirlerine olan saygıyı yeniden hatırlatacak, her fikri benimseyen, her fikre saygılı davranan yeni bireyler yetiştirilmesinde katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir federasyonuz" şeklinde konuştu. 

Bütün Partilerin Çıkış Noktası

Ege 1946 Demokratlar Federasyonunun başlangıç noktasının Adnan Menderes Dernekler Federasyonu olduğunu kaydeden Tunçdirek, "Biz Adnan Menderes Dernekler Federasyonu ile birlikte konfederasyon olma çalışmaları kapsamında kurulan bir federasyonuz. Türkiye’de 7 bölgede federasyonlaşacağız. Bu 7 bölge içerisinde Türkiye’yi biz dikey bölmek istedik, kutuplaşma, ayrışma olmaması adına. Ege Federasyonu derken sadece Ege’de bulunan illeri kapsayan bir federasyon değiliz. Ankara, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Ordu hepsi de bizim içimizde olacak olan illerimiz var. Oralarda kurulan derneklerimiz var. Bu bağlamda Türkiye’de bir ilk olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz tüm yönetici arkadaşlarımız adına çünkü bir ilk olan bir şeyi yapıyoruz. Bütün partilerin çıkış noktası olan bütün görüşlerin çıkış noktası olan bu 1946 ruhunu tekrardan yeniden yorumlayarak halkımıza, ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Manisa demokratlar şehri bildiğiniz gibi. Meşale Manisa’da yanarsa tüm Türkiye’yi aydınlatır kanaatindeyiz. Önce Manisa halkından ve tüm Türkiye’den destek bekliyoruz. Eminim ki bu desteği bizi tanıdıkça, güven duydukça bizlere verecektir. Çok daha güzel işlere birlikte imza atacağız kanaatindeyim. Aziz milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 

Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı İlker Şener, "Türkiye'mizin her bölgesinde beş dernekten, Adnan Menderes Külliyesi ve Demokrasi Platformu Derneği, Kütahya 1946 Demokratlar Derneği, Kastamonu 1946 Demokratlar Derneği, Manisa 1946 Demokratlar Derneği ve Ordu 1946 Demokratlar Derneği'nden oluşan EGEFED, 

kurucusu olacağı ülkemizin en büyük sosyal ve siyasi konfederasyonu ile de Türkiye gündemine katkıda bulunmaya devam edecektir" diye belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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