'16 bin servis aracı iş başı yaptı'

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Recep Kaya, okulların açıldığı ilk gün 16 bin okul servis taşıtının iş başı yaptığını belirterek, araçlar ve donanımlarıyla ilgili sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada, İstanbul'da geçen yıl 15 bin olan okul servis aracı sayısının bu yıl bin civarında artarak 16 bin seviyesine ulaştığını ifade etti.

Her yıl servis sayısının 500 ila bin arasında arttığını vurgulayan Kaya, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Okul sayısı her sene artıyor. Bunun dışında İstanbul'da bazı okullarda sabahçı, öğlenci uygulaması var. Saat 09.00-14.30 ve 15.00'te tekrar eden servisler nedeniyle de araç sayısı artmak zorunda. Ayrıca eskiden üst üsteydi, kapasitenin çok üstünde çocuk sığdırılıyordu. Ama şimdi veli bilinçlendi. 'Ben paramı veriyorum, çocuğum oturtarak emniyetli şekilde gidecek' diyor. Şimdi artık tüm öğrenciler oturarak emniyetli şekilde seyahat ediyor. Tabii bu durum da otomatik olarak araç sayısını artırıyor. Okulların açıldığı ilk gün 16 bin servis taşıtı iş başı yaptı. Araçlar ve donanımlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. "

Kaya, sorun yaşamadıklarını belirttiği servis taşıtında olması gereken asgari standartları ise şöyle sıraladı:

"Bir kere aracın 12 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Servis aracı 2011 modelin üstündeyse dış kameraları bulunmalı. Arkayı, önü ve yanı gösteren kameraları olmalı. 'Dur' levhası ve arkasında 'Okul Taşıtı' yazısı şart. Ayrıca kapısının otomatik olarak şoför tarafından açılması gerek. 16 artı 1, 9 artı 1 ya da 27 artı 1'e kadar okul taşıtı yapan servis araçlarımız var ve çocuklarımız mutlaka oturarak seyahat ediyor, hostes indirip, bindiriyor. İlkokullarda hostes mecburi."