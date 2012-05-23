Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

157 ihbar hattı özgürlüğe kapı açtı

Yurt dışından daha iyi bir yaşam vaadiyle getirilerek istismara maruz kalanlar ''157 Acil Yardım Hattı'' sayesinde özgürlüklerine kavuşuyor.

157 ihbar hattı özgürlüğe kapı açtı

Yurt dışından daha iyi bir yaşam vaadiyle getirilerek istismara maruz kalanlar ''157 Acil Yardım Hattı'' sayesinde özgürlüklerine kavuşuyor.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 12:51
763 Okunma
157 ihbar hattı özgürlüğe kapı açtı

Dışişleri Bakanlığı koordinesinde, Uluslararası Göç Örgütü tarafından işletilen ''157 İnsan ticareti Mağdurları Acil Yardım Hattı'', insan ticareti mağdurları için özgürlüğe açılan ilk kapı oldu.

Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) alınan bilgiye göre, fuhşa zorlama, zorla çalıştırma veya organ ticareti şeklinde yaşanan insan ticareti mağdurları için 2005 yılında kurulan söz konusu ihbar hattı, mağdurlar ve kolluk kuvvetleri arasında bir iletişim köprüsü gibi çalışıyor.
Haftanın 7 günü, 24 saat sabit hat ve cep telefonları ile yurt içinden ve yurt dışından ücretsiz ulaşılabilen ''157 İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım Hattı''nda, Rusça, Romence, İngilizce ve Türkçe dillerinde hizmet veriliyor. İhbar hattında, acil durum ve risk analizi konusunda uzman danışmanlar görev yapıyor.
İnsan ticareti mağdurları dışında vatandaşların da ihbarda bulunabildiği ve kimlik bilgilerini belirtme zorunluluğunun olmadığı 157 ihbar hattına, bir şekilde mağdur kişileri görmüş vatandaşlardan veya hizmet almak üzere kendilerine getirilen kadınların mağdur olduklarının farkına varan kişiler çağrı yapıyor.
İhbarlar üzerine, hat görevlilerin ulaştığı mağdurlarla ilgili bilgi, en ufak detayı ve bölgesi itibarıyla polise veya jandarmaya iletiliyor.
Kolluk kuvvetleri, 157 yardım hattı aracılığıyla Mayıs 2005'ten bugüne kadar 814 insan ticareti mağduruna ulaştı.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 04:52
Anahtar Kelimeler:
157 Ihbar Hattı özgürlüğe Kapı Açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ