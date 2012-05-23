157 ihbar hattı özgürlüğe kapı açtı

Dışişleri Bakanlığı koordinesinde, Uluslararası Göç Örgütü tarafından işletilen ''157 İnsan ticareti Mağdurları Acil Yardım Hattı'', insan ticareti mağdurları için özgürlüğe açılan ilk kapı oldu.



Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) alınan bilgiye göre, fuhşa zorlama, zorla çalıştırma veya organ ticareti şeklinde yaşanan insan ticareti mağdurları için 2005 yılında kurulan söz konusu ihbar hattı, mağdurlar ve kolluk kuvvetleri arasında bir iletişim köprüsü gibi çalışıyor.

Haftanın 7 günü, 24 saat sabit hat ve cep telefonları ile yurt içinden ve yurt dışından ücretsiz ulaşılabilen ''157 İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım Hattı''nda, Rusça, Romence, İngilizce ve Türkçe dillerinde hizmet veriliyor. İhbar hattında, acil durum ve risk analizi konusunda uzman danışmanlar görev yapıyor.

İnsan ticareti mağdurları dışında vatandaşların da ihbarda bulunabildiği ve kimlik bilgilerini belirtme zorunluluğunun olmadığı 157 ihbar hattına, bir şekilde mağdur kişileri görmüş vatandaşlardan veya hizmet almak üzere kendilerine getirilen kadınların mağdur olduklarının farkına varan kişiler çağrı yapıyor.

İhbarlar üzerine, hat görevlilerin ulaştığı mağdurlarla ilgili bilgi, en ufak detayı ve bölgesi itibarıyla polise veya jandarmaya iletiliyor.

Kolluk kuvvetleri, 157 yardım hattı aracılığıyla Mayıs 2005'ten bugüne kadar 814 insan ticareti mağduruna ulaştı.