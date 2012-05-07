150 kilo at eti yakalandı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göktürk'te bir sürücü kursuna ait bina içerisinde at kesilerek, bazı restoran ve kasaplara satıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.



Jandarma, Eyüp İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Eyüp Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, 2 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonda, şüpheliler Ş.T ile İ.K'yi ellerinde kesimde kullandıkları bıçak ve satırla suç üstü yakaladı.

Ekipler, olay yerinde de parçalara ayrılmış ve kemiklerinden sıyrılmış halde 150 kilogram at eti ele geçirdi.

Yapılan araştırma sonucu, şüphelilerin İstanbul'un çeşitli ilçelerinden temin ettikleri atları Göktürk'te kestikleri, bazı restoran, kasap ve bazı sucuk imalathanelerine sattıkları belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen at eti, numune alınmasının ardından yakılarak imha edilirken, şüpheliler hakkında da 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nu uyarınca idari para cezası uygulandı.