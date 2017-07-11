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"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü kabul ediyoruz"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında anıldı.

"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü kabul ediyoruz"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında anıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 15:13
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"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü kabul ediyoruz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında anıldı. 

Şehitlikteki törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de aralarında bulunduğu yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Şehidin babası Zeki Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un yılının yaklaştığını, bir tarafta vatan hainleri, bir tarafta ise vatan kahramanları olduğunu söyledi.

Kahramanların gittiği yerin cennet olduğunu ifade eden Kılınç, vatan hainlerinin ise hesap verdiğini dile getirdi.

Vatanın ve bayrağın önemine işaret eden Kılınç, "Dış düşmanlar, içerideki ve dışarıdaki hainler bilsin ki bizler 'Evlatsız yaşayabiliriz ama vatansız ve bayraksız asla' diyen bir milletiz. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu millet tüm Müslüman aleminin dualarıyla inşallah kıyamete kadar ezanları susturmayacak ve bayrağımızı da göklerden indirmeyecek. Bizler bir evlat vermiş olabiliriz ama binlerce Muhammet Oğuzlar, Ömer Halisdemirler kazandık. Bizdeki bu ruh ve heyecan sönmediği müddetçe zafere ulaşmış olacağız." diye konuştu.

" Ne vatansız yaşanır ne de evlatsız yaşanıyor"

Şehidin annesi Meltem Kılınç ise 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğuna işaret etti.

Bir zaferin kutlandığını anlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü olarak kabul ediyoruz. Oğlumun doğum gününü kutluyoruz. 'Vatan sağ olsun' diyorum. Benim evladım şehit oldu. Çok güzel yerlere gitti. Vatan hainlerinin gideceği yer bu dünyada da ebedi dünyada da cehennemdir. Ülkenin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi vatanına, milletine sadık, ülkesini düşünen bir lider bulunuyor. Bütün şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkmamız lazım. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü 15 Temmuz'u çok özel bir günden çıkarmaya çalışmak isteyenler var. Bunlara da bir anne olarak hakkımı helal etmiyorum."

Şehit annesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe Girişimi
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