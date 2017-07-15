'15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacağız'

Fransa'nın Mulhouse kentinde doğup büyüyen iki çocuk babası 42 yaşındaki Mustafa Düzenli, geçen yıl tatil için geldiği Türkiye'de tanık olduğu 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Darbe girişimi sırasında eşi ve iki çocuğuyla Şehitler Köprüsü'nde bulunduklarını dile getiren Düzenli, darbe girişiminden bir hafta önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Düzenli, ilk olarak amcasının oğlunun düğünü için Hatay’a gittiklerini daha sonra ailece İstanbul'a geçtiklerini kaydederek, o korkunç gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yemek için Avrupa yakasından Anadolu'ya yakasına geçmek amacıyla Şehitler Köprüsü'ne yöneldik. Yola çıktığımız saatler, aşağı-yukarı darbe girişiminin bir saat öncesiydi. Toplu taşımayla gidiyorduk, bir hareketlenme yaşandı. Bir tuhaflık olduğunu hissettik ama açıkçası öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştik. Biri 11 ve diğeri 9 yaşında iki oğlum ve eşimle birlikteydim. Fransa'dan telefonuma mesaj geldi. Kardeşimin gelen mesajında 'Ağabey İstanbul'dasınız, neler oluyor? İstanbul karıştı.' yazıyordu."

Kardeşine herhangi bir sıkıntının bulunmadığı, sadece trafiğin sıkıştığı şeklinde cevap yazdığını aktaran Düzenli, "Bunun üzerine 'Hayır ağabey, haberlerde askeri darbe girişimi olduğunu söylüyorlar?' dedi. Biz, ne olduğu orada öğrendik ama inanamadık. Köprüye gelirken, tam köprüde değil, köprü girişinde, arabalardan indik, tankları ve askerleri karşımızda gördük." şeklinde konuştu.

F-16’ların alçak uçuşu nedeniyle çıkan seslerden bomba atıldığını düşündüklerini anlatan Düzenli, "Tankların ve askerlerin ateş etmesi, insanların birer birer düşmesi. Bunların hepsine iki çocuğumla şahit olduk." dedi.

Marmara depreminden 15 Temmuz'a

Düzenli, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni de yaşadığını, binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem gecesinin de korkunç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"O gece korktuk ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara dökülün çağrısından sonra bize güç geldi. Bunun adını ne koyarsanız koyun ama hakikaten artık gözlerimiz hiçbir şey görmüyordu. Tek derdimiz darbeyi önlemekti. 11 ve 9 yaşındaki çocuklarım ve eşimle, kalplerinde bayrak, vatan, millet sevgisi ve aşkı olan tanımadığımız kardeşlerimizle bu mücadeleyi verme kararı aldık ve ve hainlerin üzerine yürüdük. Allah bana darbe gecesini de yaşamayı nasip etti."

Yaşadıklarını asla unutmayacağını, çocuklarının da bir korku filminden daha kötü sahnelerin yaşandığı köprüdeki o anları ömür boyu hatırlayacağını söyleyen Düzenli, "Çocuklarım o gece yaşadıklarını filmlerde bile görmeyi hayal edemezdi. O gece, birileri gelip bizim demokrasimize, vatanımıza, bayrağımıza, irademize ve özgürlüğümüze kastetmek istedi." ifadelerini kullandı.

"Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladım"

Fransa’ya dönünceye kadar unutamayacağı anlar yaşadığını belirten Düzenli, darbe girişimi sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde yaşanan coşkuyu Mulhouse’daki vatandaşlara anlattığını kaydetti.

Düzenli, "Yanımdaki hiç kimseyi tanımıyorum. Birlikte yürüyoruz, kadınlar, çocuklar, erkekler. Tek bir hedefi var: Vatan, bayrak. Başka bir hedefi yok. Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazı, ateisti, inançlısı, inançsızı. Hepsi el ele sırf vatan, bayrak ve millet sevgisi için birlikte günlerce, haftalarca yürüdü. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladım. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Fransa’ya döndükten sonra başkanlığını yürüttüğü Mulhouse Türk Kültür Merkezi üyeleri ve vatandaşlarla darbe girişimi hakkında bilgiler paylaştığını söyleyen Düzenli, ayrıca Fransız makamlarının da kişisel gözlem ve genel durumla ilgili bilgisine başvurduğunu belirtti.

Düzenli, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Strazburg'da düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar" programından çok etkilendiğini, o anları yaşayanların kesinlikle bu ihaneti unutturmayacaklarını kaydetti.

Düzenli, "Devletimizi, milletimizi ve vatanımızı o gece bitirmek istiyorlardı. Şundan eminim, eğer ki o gece Cumhurbaşkanımız o çağrıyı yapmasaydı ve milletimiz kenetlenip sokaklara inmeseydi, inanın Türkiye kan gölüne çevrilecekti." diye konuştu.