Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
105176
ALTIN
139.754
DOLAR
3.5315
STERLIN
4.6378
EURO
4.0468
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
The Madcap'tan "The Madcap Rising" geldi
The Madcap'tan "The Madcap Rising"...
Arda Barcelona'da mutlu
Arda Barcelona'da mutlu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...

'15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacağız'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında iki çocuğu ve eşiyle İstanbul'daki Şehitler Köprüsü'nde bulunan Fransalı gurbetçi Mustafa Düzenli yaşadıklarını anlattı.

'15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacağız'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında iki çocuğu ve eşiyle İstanbul'daki Şehitler Köprüsü'nde bulunan Fransalı gurbetçi Mustafa Düzenli yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:07
11 Okunma
'15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacağız'

Fransa'nın Mulhouse kentinde doğup büyüyen iki çocuk babası 42 yaşındaki Mustafa Düzenli, geçen yıl tatil için geldiği Türkiye'de tanık olduğu 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Darbe girişimi sırasında eşi ve iki çocuğuyla Şehitler Köprüsü'nde bulunduklarını dile getiren Düzenli, darbe girişiminden bir hafta önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Düzenli, ilk olarak amcasının oğlunun düğünü için Hatay’a gittiklerini daha sonra ailece İstanbul'a geçtiklerini kaydederek, o korkunç gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yemek için Avrupa yakasından Anadolu'ya yakasına geçmek amacıyla Şehitler Köprüsü'ne yöneldik. Yola çıktığımız saatler, aşağı-yukarı darbe girişiminin bir saat öncesiydi. Toplu taşımayla gidiyorduk, bir hareketlenme yaşandı. Bir tuhaflık olduğunu hissettik ama açıkçası öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştik. Biri 11 ve diğeri 9 yaşında iki oğlum ve eşimle birlikteydim. Fransa'dan telefonuma mesaj geldi. Kardeşimin gelen mesajında 'Ağabey İstanbul'dasınız, neler oluyor? İstanbul karıştı.' yazıyordu."

Kardeşine herhangi bir sıkıntının bulunmadığı, sadece trafiğin sıkıştığı şeklinde cevap yazdığını aktaran Düzenli, "Bunun üzerine 'Hayır ağabey, haberlerde askeri darbe girişimi olduğunu söylüyorlar?' dedi. Biz, ne olduğu orada öğrendik ama inanamadık. Köprüye gelirken, tam köprüde değil, köprü girişinde, arabalardan indik, tankları ve askerleri karşımızda gördük." şeklinde konuştu.

F-16’ların alçak uçuşu nedeniyle çıkan seslerden bomba atıldığını düşündüklerini anlatan Düzenli, "Tankların ve askerlerin ateş etmesi, insanların birer birer düşmesi. Bunların hepsine iki çocuğumla şahit olduk." dedi.

Marmara depreminden 15 Temmuz'a

Düzenli, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni de yaşadığını, binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem gecesinin de korkunç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"O gece korktuk ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara dökülün çağrısından sonra bize güç geldi. Bunun adını ne koyarsanız koyun ama hakikaten artık gözlerimiz hiçbir şey görmüyordu. Tek derdimiz darbeyi önlemekti. 11 ve 9 yaşındaki çocuklarım ve eşimle, kalplerinde bayrak, vatan, millet sevgisi ve aşkı olan tanımadığımız kardeşlerimizle bu mücadeleyi verme kararı aldık ve ve hainlerin üzerine yürüdük. Allah bana darbe gecesini de yaşamayı nasip etti."

Yaşadıklarını asla unutmayacağını, çocuklarının da bir korku filminden daha kötü sahnelerin yaşandığı köprüdeki o anları ömür boyu hatırlayacağını söyleyen Düzenli, "Çocuklarım o gece yaşadıklarını filmlerde bile görmeyi hayal edemezdi. O gece, birileri gelip bizim demokrasimize, vatanımıza, bayrağımıza, irademize ve özgürlüğümüze kastetmek istedi." ifadelerini kullandı.

"Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladım"

Fransa’ya dönünceye kadar unutamayacağı anlar yaşadığını belirten Düzenli, darbe girişimi sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde yaşanan coşkuyu Mulhouse’daki vatandaşlara anlattığını kaydetti.

Düzenli, "Yanımdaki hiç kimseyi tanımıyorum. Birlikte yürüyoruz, kadınlar, çocuklar, erkekler. Tek bir hedefi var: Vatan, bayrak. Başka bir hedefi yok. Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazı, ateisti, inançlısı, inançsızı. Hepsi el ele sırf vatan, bayrak ve millet sevgisi için birlikte günlerce, haftalarca yürüdü. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladım. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Fransa’ya döndükten sonra başkanlığını yürüttüğü Mulhouse Türk Kültür Merkezi üyeleri ve vatandaşlarla darbe girişimi hakkında bilgiler paylaştığını söyleyen Düzenli, ayrıca Fransız makamlarının da kişisel gözlem ve genel durumla ilgili bilgisine başvurduğunu belirtti.

Düzenli, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Strazburg'da düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar" programından çok etkilendiğini, o anları yaşayanların kesinlikle bu ihaneti unutturmayacaklarını kaydetti.

Düzenli, "Devletimizi, milletimizi ve vatanımızı o gece bitirmek istiyorlardı. Şundan eminim, eğer ki o gece Cumhurbaşkanımız o çağrıyı yapmasaydı ve milletimiz kenetlenip sokaklara inmeseydi, inanın Türkiye kan gölüne çevrilecekti." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe GirişimiŞehitler Köprüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişiminin şahidi Katarlıdan 15 Temmuz anısına kitap
Darbe girişiminin şahidi Katarlıdan 15 Temmuz anısına kitap
Yeni Nesil Erkek Oyuncular-5
Yeni Nesil Erkek Oyuncular-5
Suriyeli çocuklar 15 Temmuz'u resmetti
Suriyeli çocuklar 15 Temmuz'u resmetti
Nürnberg-Erzincan ve İstanbul el ele verildi engeller yenildi
Nürnberg-Erzincan ve İstanbul el ele verildi engeller yenildi
Çocukken tanıştığı klarnet hayatı oldu
Çocukken tanıştığı klarnet hayatı oldu
"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü kabul ediyoruz"
"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü kabul ediyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ