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'15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu' başladı

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına organize edilen, yaklaşık 250 kişinin katıldığı bisiklet turu, düzenlenen törenle başladı.

'15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu' başladı

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına organize edilen, yaklaşık 250 kişinin katıldığı bisiklet turu, düzenlenen törenle başladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:16
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'15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu' başladı

Konya Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, Konya Kültür Park'ta düzenlenen açılış töreninde, 15 Temmuz gecesi vatandaşların, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen karanlık güçlere karşı gereken dersi verdiğini söyledi.

O gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına ses vererek meydanlara koşan milletin, şanlı tarihine üstün bir başarı daha yazdığını belirten Öznavruz, ülkenin ekmeğiyle büyüyen milletin içindeki hainlerin, ülke sevdalısı vatandaşlara şuursuzca ateş etmesi sonucu 249 şehit verildiğini hatırlattı.

Öznavruz, şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkla meydanlara çıkan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

"Burada bulunarak onlara, 'Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyoruz. Bugün itibarıyla startı verilen 1-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, Konya'dan başlayarak Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'ye uzanacak. Üç sağlık çalışanı önderliğinde yaklaşık 250 bisikletçinin katıldığı turda, bisikletçiler toplamda bin 600 kilometre yol yapacak. Katılımcılar, gittikleri illerde de 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret edecek."

Turun Çanakkale Şehitler Abidesi'nde sonlanacağını ifade eden Öznavruz, etkinliği belgesel haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Daha sonra 3 sağlık çalışanının yanı sıra lise ve üniversiteli gençler ile amatör bisiklet gruplarının üyelerinin bulunduğu katılımcılar, düzenlenen törenin ardından 19 gün sürecek yolculuğa başladı.

Törene, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan, Konya Valisi Yakup Canbolat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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