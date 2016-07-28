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'15 Temmuz' şehitleri ölümsüzleşiyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen asker, polis ve sivil kahramanların isimleri Nevşehir’de cadde, sokak ve parklara veriliyor.

'15 Temmuz' şehitleri ölümsüzleşiyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen asker, polis ve sivil kahramanların isimleri Nevşehir’de cadde, sokak ve parklara veriliyor.

28 Temmuz 2016 Perşembe 12:09
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'15 Temmuz' şehitleri ölümsüzleşiyor

 Nevşehir belediye meclisinde alınan kararlar doğrultusunda birçok cadde ve sokağın isimlerinin değiştirildi.

Güzelyurt Mahallesi'nde yeni yapılan sosyal yaşam alanına Prof. Dr. Erol Olçak, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi önündeki yola ise Prof. Dr. İlhan Varank’ın adları verildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, kentteki cadde ve sokakların isimlerinde değişiklikler yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığının yanında bulunan caddeye verildiğini aktaran Ünver, özel harekat polisi Demet Sezen'in isminin Avanos Yolu'ndaki 228. Cadde'ye, Ürgüplü Fevzi Başaran'ın isminin de Ürgüp yolu üzerindeki bir caddeye verildiğini açıkladı.

Ünver, "Caddelerdeki yeni isim tabelalarının altına da nasıl şehit olduklarını bilgisini içeren levhalar eklendi. Demokrasi kahramanları, şehrimizde ebediyen yaşayacaklar. Şehitliğimizin içindeki mermer levhalara da şehitlerimizin isimlerini ekleyeceğiz." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 12:14
Anahtar Kelimeler:
NevşehirHasan ÜnverHacıbektaş Veli Üniversitesi
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