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15 Temmuz şehitleri için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecekler

Makedonyalı üç bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri ve Abdullah Tayyip Olçok anısına başkent Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecek.

15 Temmuz şehitleri için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecekler

Makedonyalı üç bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri ve Abdullah Tayyip Olçok anısına başkent Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecek.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:01
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15 Temmuz şehitleri için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecekler

Olçok ailesinin Üsküp'teki evinin önünden yola çıkan profesyonel bisikletçiler Daim Muharem, Levent Rıfat ve Bekim Kalisi, Yunanistan üzerinden bisikletleri ile İstanbul'a ulaşmayı hedefliyor.

İki yıldır bisiklet kullanan, Makedonya U-15 Bireysel Zamana Karşı birinciliği bulunan Gostivarlı 13 yaşındaki Daim Muharem, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da sabaha kadar uyumadıklarını, babasının o gece İstanbul'da bulunduğunu anlattı.

15 Temmuz şehitlerine ve şehit Abdullah Tayyip Olçok'a vefa borcu olarak aklına böyle bir fikir geldiğini vurgulayan Muharem, "Bir akşam babamla muhabbet ediyorduk, aklıma 15 Temmuz şehitleri geldi, onların adına pedal çevirmek istediğimi söyledim, babam da destek verdi." dedi.

Birkaç kez Makedonya şampiyonluğu bulunan Ohrili Levent Rıfat da fikrin kardeşi gibi sevdiği Daim'den geldiğini aktararak, "Böyle bir şey yapabilir miyiz diye sordu. Ben de katılmak istediğimi söyledim, böyle bir karar aldık. Bugün de Üsküp’ten İstanbul’a pedal çevireceğiz." diye konuştu.

İlk konaklamayı ülkenin güneydoğusundaki Doyran'da yapacaklarını söyleyen Rıfat, Yunanistan'da iki gün kalacaklarını, ardından Türkiye'de iki gün pedal çevirerek İstanbul'a ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"O günleri unutturmayacağız"

Daim'in babası Zekeriya Muharem ise oğlunun bu eylemine destek vermek üzere onları yol boyunca takip edeceğini aktardı.

Oğlunun bir akşam evde otururken neler yapabileceği konusunda kendisine danıştığını anlatan Zekeriya Muharem, "Ben şehitler için pedal çevirmeye hazırım. Bilhassa Abdullah Tayyip Olçok için buradayım' dedi. O günleri biz unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehitleri
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