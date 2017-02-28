Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87624
ALTIN
145.556
DOLAR
3.6113
STERLIN
4.4865
EURO
3.8271
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
Romanlar için istihdam projesi
Romanlar için istihdam projesi

15 Temmuz çocuklara çizgi filmle anlatılacak

Ümraniye Belediyesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan anısına hazırlattığı kahramanlıkları konu alan "Evlat" isimli çizgi filmin tanıtımı yapıldı.

15 Temmuz çocuklara çizgi filmle anlatılacak

Ümraniye Belediyesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan anısına hazırlattığı kahramanlıkları konu alan "Evlat" isimli çizgi filmin tanıtımı yapıldı.

28 Şubat 2017 Salı 14:11
18 Okunma
15 Temmuz çocuklara çizgi filmle anlatılacak

 Ümraniye Belediyesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan anısına hazırlattığı kahramanlıkları konu alan "Evlat" isimli çizgi filmin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Evlat isimli çizgi film, 15 Temmuz 2016 gecesini, bu ülkenin bağrına saplanan hançerin, kimler tarafından ve niçin saplanmak istendiğini anlatan ve yarından bugüne bakan bir çizgi film." dedi. 

Can, çizgi filmin konusuna değinerek, "Çizgi film enstrümanını kullanarak, özellikle yeni yetişen ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara, o günü idrak edemeyen çocuklara hain çetenin bu ülkeye nasıl kastettiğini anlatan, bir daha aynı yanlışa düşmemesi için ülkenin uyaran ve eğiten bir çizgi film olacak. Filmi geniş kitlelere izletmeyi hedefliyoruz. Biz ticari bir kuruluş değiliz. Nerede izletmemiz mümkünse orada izletiriz. Bizim için önemli olan, genç kuşakların bunu seyretmesi. Hedefimiz geniş kitlelerin seyretmesidir. Filmi 3 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Film, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde, 7 yaşındaki Ömer ve dedesi Hasan'ın, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçen hızlı trenle yolculuğu konu alıyor.

Ömer'in babası Muhsin, 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nde darbeci askerler tarafından şehit edilmiştir. Trendeki diğer ailelere bakarak Ömer'in ne kadar hüzünlendiğini fark eden dedesi, Ömer'e babasının vatanı için şehit olduğunu söyler ve o geceyi anlatmaya başlar.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Belediyesi15 Temmuzçizgi Film
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Başörtüsü benim dinimin sembolü'
'Başörtüsü benim dinimin sembolü'
Mağdur çocuk ve kadınlar için özel ifade odaları
Mağdur çocuk ve kadınlar için özel ifade odaları
'Rus turistler bu yıl erken gelecek'
'Rus turistler bu yıl erken gelecek'
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor
Türk ailelerin yarısı çocuklarının 'paralı' meslek seçmesini istiyor
Türk ailelerin yarısı çocuklarının 'paralı' meslek seçmesini istiyor
Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor
Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ