15 Temmuz çocuklara çizgi filmle anlatılacak

Ümraniye Belediyesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan anısına hazırlattığı kahramanlıkları konu alan "Evlat" isimli çizgi filmin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Evlat isimli çizgi film, 15 Temmuz 2016 gecesini, bu ülkenin bağrına saplanan hançerin, kimler tarafından ve niçin saplanmak istendiğini anlatan ve yarından bugüne bakan bir çizgi film." dedi.

Can, çizgi filmin konusuna değinerek, "Çizgi film enstrümanını kullanarak, özellikle yeni yetişen ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara, o günü idrak edemeyen çocuklara hain çetenin bu ülkeye nasıl kastettiğini anlatan, bir daha aynı yanlışa düşmemesi için ülkenin uyaran ve eğiten bir çizgi film olacak. Filmi geniş kitlelere izletmeyi hedefliyoruz. Biz ticari bir kuruluş değiliz. Nerede izletmemiz mümkünse orada izletiriz. Bizim için önemli olan, genç kuşakların bunu seyretmesi. Hedefimiz geniş kitlelerin seyretmesidir. Filmi 3 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Film, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde, 7 yaşındaki Ömer ve dedesi Hasan'ın, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçen hızlı trenle yolculuğu konu alıyor.

Ömer'in babası Muhsin, 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nde darbeci askerler tarafından şehit edilmiştir. Trendeki diğer ailelere bakarak Ömer'in ne kadar hüzünlendiğini fark eden dedesi, Ömer'e babasının vatanı için şehit olduğunu söyler ve o geceyi anlatmaya başlar.