14 yüzyıllık Kur'an sayfaları Türkiye'de sergilenebilir

BIRMINGHAM - İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinin kütüphanesinde yaklaşık 1370 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfalarının bulunması ülkedeki Müslümanları heyecanlandırırken, üniversite yetkilileri ise talep gelmesi halinde el yazması sayfaların Türkiye'de de sergilenebileceğini söyledi.



Üniversite yönetimi Kur'an-ı Kerim sayfalarını, "The Barber Güzel Sanatlar Enstitüsünde" 2 Ekim-25 Ekim'de sergilemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Birmingham Üniversitesi Özel Koleksiyonlar Direktörü Susan Worrall, İngiltere ve dünya genelinden gelen tepkiler doğrultusunda sergiye ilginin çok yoğun olmasını beklediklerini belirterek, "Kur'an-ı Kerim sayfalarının bulunmasından bu yana çok fazla ilgiyle karşılaştık. Bizi arayıp ne zaman sergileneceğini soran, sergilenince sayfalara dokunup dokunamayacağını öğrenmek isteyen çok sayıda kişi oldu" diye konuştu.



Worall, el yazması sayfaların Türkiye'de sergilenme ihtimaline ilişkin soruya ise "Yurtdışında da sergilenmesi konusuna açığız. Bu konuda hangi ülkelerin bize yaklaşacağına bakacağız. Türkiye sergilemek isterse, bunu değerlendirmekten çok memnuniyet duyarız" yanıtını verdi.



Irak asıllı tarihçi Mingana getirdi



Susan Worrall AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarının Irak asıllı tarihçi Alphonse Mingana'nın 1924 yılında Ortadoğu'ya Arapça ve Süryanice el yazmalarını toplamak için yaptığı seyahatlerin ardından oluşan ve Birmingham Üniversitesi'nde saklanan koleksiyonunun bir parçası olduğunu belirtti.



Dr. Alba Fideli'nin Birmingham Üniversitesi Ortadoğu metinleri bölümünde yaptığı araştırma sırasında karşısına çıkan Kur'an-ı Kerim sayfalarının tahmin edilenden de eski olabileceğini yazı şeklinden anladığını belirten Worrall, bunun sonucu parşömene yazılmış üç surenin bulunduğu Kur'an-ı Kerim sayfalarının incelenmesi için Oxford Üniversitesine gönderildiğini kaydetti.



Karbon 14 tarihleme metoduyla Oxford Üniversitesinde yapılan inceleme sonucu surelerin 568 ila 645 tarihleri arasında yazılmış olabileceğinin tespit edildiğini anlatan Susan Worrall, "Bu tarihlerden yüzde 95,4 emin olduklarını bildirdiler. Bu surelerin Hazreti Muhammed vaaz verirken onu dinleyen bir kişi tarafından yazılmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca tarih olarak surelerin ilk üç halife döneminde yazıldığı ortada" diye konuştu.



Sayfaların nereden geldiğinin bilinmediğini söyleyen Worall, ancak bazı akademisyenlerin sayfaların Paris'teki Ulusal Kütüphanede bulunan 642 tarihine ait başka sayfalarla aynı Kur'an-ı Kerim'in parçası olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Worrall, "Bu sayfaların ise 642'de yapılan Mısır'daki ilk camiden geldiği biliniyor" dedi.



"Kur'an-ı Kerim'in yüzyıllar boyunca değişmediği görülecek"



Şehrin en büyük camisi Birmingham Merkez Cami yetkilileri, Kur'an-ı Kerim sayfalarını kamuoyundan önce görme fırsatı yakaladı.



Cami imamı Muhammed Talha Bokhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada sayfaları ilk gördüğünde çok duygulandığını kaydederek, şöyle konuştu:



"Sayfalarda, Mekke'de inmeye başlayan üç sure bulunuyor. Bunlar Meryem, Taha ve Kehf sureleri. Bu surelerde ahiret ve tek Allah'a inanmak gibi konulara değinilir. Hazreti Muhammed'in 571'de doğduğunu ve Mekke'de 13 yıl kaldığını dikkate alırsak, bu surelerin Hazreti Muhammed döneminde yazılması, başlı başına çok değerli olduklarını göstermektedir."



