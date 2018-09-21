14 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu

Türkiye iklimlendirme pazarının lider markalarından Baymak, soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken kombi bakımı konusunda kullanıcıları uyarıyor. Özellikle yaz aylarında kullanılmayan kombilerin çalıştırılmadan önce mutlaka konusunda uzman yetkili servisler tarafından bakımının yapılmasını söyleyen Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, “Kombinizde gözle görebileceğiniz bir sorun olmasa da aylar sonra ilk çalıştırıldığında beklenmedik arızalar yaşanabilir” dedi.

“Bakım için en uygun zaman sonbahar”

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımının, uzun yaz döneminin ardından çalıştırılmadan önce yapılması gerektiğinin altını çizen Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, tüm parçaların kontrol edilerek temizlendiği bakım çalışması için en uygun dönemin sonbahar olduğunu ifade etti. Kombi ya da merkezi sistemin bakımının düzenli yapılmasının doğalgaz tasarrufu sağlarken cihazın da ömrünü uzatacağını belirten Başkır sözlerine şu şekilde devam etti: “Bakımı yapılan kombi cihazın üretici firma değerlerinde maksimum verimle çalışır. Böylece gerektiği kadar ısıtmayan ve bakımsızlıktan verim kaybına neden olan doğalgaz sisteminin aksine sizi yüksek faturalardan korur. Sorunsuz çalışan bir ısıtma sistemi verimli ısınma demektir. Bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek doğalgaz faturalarına değil, can ve mal tehdidine de yol açabilir. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüketicinin kombi bakımını aksatmaması gerekmektedir.”

“Sizi her arayan numaraya güvenmeyin!”

Kombinin yılda en az bir kez bakımının yapılması gerektiğini vurgulayan Başkır, rastgele numaralardan gelen bakım teklifleri konusunda da dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Başkır; “Yapılan bakımla birlikte sadece yakıt tasarrufu değil, olası sorunlar da tespit edilip daha maliyetli arızalara yol açması engellenebilir. Ancak bakım konusunda dikkat edilmesi gerekilen en önemli nokta bakımın sadece firmanın uzman yetkili servisleri tarafından yapılmasıdır. Bu noktada kombinizin üzerinde yazan servis numarası veya firmanın web sayfasında bulunan numaralar aranmalıdır. Kombi markanızın sizi yönlendirmediği veya merkezlerden yetki belgesi konusunda onay almadığınız servislere ve sizi arayan rasgele numaralara güvenmeyin. Baymak, Türkiye geneline en iyi hizmeti sunması için yılda 2 bin saate ulaşan eğitimlerle donatılmış geniş servis ağıyla kullanıcılar için büyük önem taşımaktadır.”



“Temizlik Yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı”

Kendisini Yetkili Servis olarak tanıtan kişinin, müşteri tarafından yetki belgesi kimlik kartı görülmek suretiyle emin olunmalıdır. Uzman yetkili servis, kombi bakımı için ilk olarak tüketicinin mevcut olan sorunlarını öğrenmeli. Kombi, gaz, sıcak su tesisatı ile kalorifer devresi kontrol edilmeli. Bu incelemelerin ardından tüketiciye detaylı bilgiler verilerek işlem konusunda anlaşma sağlanmalı. Kombi yıllık bakımı sırasında kalorifer devresi dönüş hattı üzerindeki filtre sökülerek temizlenmeli. Filtre temizliği zannedilenden çok daha önemli bir konu. Eğer filtrenin bakımı zamanında yapılmazsa içinde biriken pislikler cihaza su dönüşünü tıkayabilir. Bu yüzden ilk adımda cihazın iç temizliği sağlanmalıdır.”

Ardından çakmak elektrot ayarı ile iyonizasyon çubuğu ayarları yapılmalı; su ve gaz kaçak testi uygulanarak varsa yıpranmış contalar yenisiyle değiştirilmeli. Bakım sırasında özellikle gaz hattı contası mutlaka yenilenmelidir. Kazanlarda genel kontroller ve temizlikler yukarından aşağıya doğru yapılmalı ve her parça fiziki olarak kontrol edilmeli, bağlantı boruları dahil gaz kaçak testi yapılmalıdır. Gaz yakıtlı cihazların montaj edildikleri alanlarda havalandırma menfezleri bulunmalıdır. Bu menfezler asla kapatılmamalı ve periyodik olarak bakımları yapılmalı. Premix teknolojiye sahip kombilerde de baca gazı analizleri yapılmalı ve çevreye atılan gaz emisyonları da kontrol altına alınmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise baca yüksekliğidir. Baca yüksekliği 4 metreden az olanlara bacalı kombi ya da şofben bağlanılmamalıdır.

14 Adımda Kombi Bakımı

Yetkili Servis eğitimleri kadar kullanıcıların da bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, kombi sahibi her kullanıcı için kombi bakımının 14 adımda takip edilebileceğini belirtiyor.