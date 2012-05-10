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132 yıllık hayal gerçekleşiyor

Rize-Erzurum karayolundaki 2600 rakımlı Ovit Dağı'nda 132 yıldır bekleyen tünelin temeli hafta sonu törenle atılacak

132 yıllık hayal gerçekleşiyor

Rize-Erzurum karayolundaki 2600 rakımlı Ovit Dağı'nda 132 yıldır bekleyen tünelin temeli hafta sonu törenle atılacak

10 Mayıs 2012 Perşembe 13:29
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132 yıllık hayal gerçekleşiyor
RİZE  - Rize'yi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacak, kış aylarında kar nedeniyle geçit vermeyen Rize-Erzurum karayolu güzergahındaki 2600 rakımlı Ovit Dağı'nda 132 yıldır yapılması istenen tünelin temeli hafta sonu törenle atılacak.

Derlenen bilgilere göre, Osmanlı Devleti zamanında, 1880 yılında dönemin Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa tarafından Başvekalet makamına sunulan kalkınma planında, Rize-Erzurum yoluna da yer verildi.
Rize-İkizdere-İspir yolunda ilk çalışmalara 1930 yılının sonbaharında başlandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı İsmail Habib Sevük, Karadeniz gezisinin ardından 22 Ağustos 1937 yılında yazdığı köşe yazısında Rize Kalesi'nin arkasındaki vadiden çok kısa bir şekilde Erzurum'a ulaşıldığını, bu yolun yapılması gerektiğini anlattı.
1880 yılında yatırım programına alınması istenen güzergahta ulaşım ancak 1955 yılında sağlanabildi. Ovit Dağı, 20 Kasım 1999 ile 12 Nisan 2011 arasında birinde 18, diğerinde 16 kişinin mahsur kaldığı iki çığ hadisesiyle gündeme geldi.
Ulaştırma Bakanlığınca 2023'e kadar bitirilecek projeler arasına alınan Rize-Erzurum Otoyolu Projesi'nin en önemli bölümünü Ovit Dağı tüneli oluşturuyor. Rize ve bölge ekonomisine önemli kazanımlar sağlayacağı belirtilen otoyolun Ovit Dağı tüneli için zemin etüdü, uzunluğu, giriş ve çıkış yerlerinin belirlenmesi ve yaklaşık maliyetinin hesaplanması amacıyla 18 ay boyunca Ovit Dağı'nda çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmaların ardından son aşama olan Ovit Dağı tünelinin ihalesi ise 29 Şubat'ta Ankara'da yapıldı.
14,7 kilometre uzunluğunda, Türkiye'nin en uzun tüneli olacak Ovit tünelinin temeli, hafta sonu törenle atılacak.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 05:31
Anahtar Kelimeler:
Hayal
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