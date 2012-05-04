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13 gün sonra raftingciler tarafından bulunan Alper Şekar, toprağa verildi.

Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu suda kaybolan ve cesedi 13 gün süren arama çalışmaları sonucu dün raftingciler tarafından bulunan Alper Şekar (21), toprağa verildi.

13 gün sonra raftingciler tarafından bulunan Alper Şekar, toprağa verildi.

Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu suda kaybolan ve cesedi 13 gün süren arama çalışmaları sonucu dün raftingciler tarafından bulunan Alper Şekar (21), toprağa verildi.

04 Mayıs 2012 Cuma 08:56
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13 gün sonra raftingciler tarafından bulunan Alper Şekar, toprağa verildi.

     Şekar'ın cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, Merkez Cedidiye Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, Şekar'ın cenazesi, gözyaşları arasında Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedildi. 


     Taziyeleri kabul eden baba Yaşar Şekar ve aile üyelerinin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. 
     Aksu Deresi üzerindeki Hacıyakup köyü köprüsü girişinde dereye yuvarlanan otomobilden Engin Sağlam, Kadir Yavuz, Göksu ve Göksel Özcan kendi imkanlarıyla çıkmış, Alper Şekar ise kaybolmuştu. Şekar'ın cesedi, 13 günlük arama çalışmaları sonrası dün Cumayeri'ndeki Dokuzdeğirmen köyü Melen Çayı'nda raftingciler tarafından bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 00:59
Anahtar Kelimeler:
Cenaze
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