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110 milyon yolcu taşınacak

Sincan-Ankara-Kayaş tren hatlarının yeniden inşasıyla yılda 110 milyon yolcu taşınması hedefleniyor

110 milyon yolcu taşınacak

Sincan-Ankara-Kayaş tren hatlarının yeniden inşasıyla yılda 110 milyon yolcu taşınması hedefleniyor

26 Mayıs 2012 Cumartesi 11:52
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110 milyon yolcu taşınacak
ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yönetim Kurulu, 23 Mayıs'ta yaptığı yaptığı toplantıda, Rusya, Çin, İspanya ve İtalya'nın önemli firmalarının da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 17 firma ve iş ortaklığının teklif sunduğu Başkentray Projesinin yapım ihalesini görüştü.

Toplantıda, projenin hayata geçirilmesi için 186 milyon 235 bin 935 avro ile en düşük teklifi veren Gülermak-Kolin İş Ortaklığı'nın ihaleyi kazandığına karar verildi.
Ankara şehir içi yolcu taşımacılığına büyük katkı sağlayacak 36 kilometrelik Başkentray Projesi, birçok yeniliği de bünyesinde barındırıyor. Yılda 110 milyon yolcu taşınması planlanan Başkentray Projesi ile Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas Hızlı Tren Projelerinin Ankara şehir içi entegrasyonu sağlanacak. Ankara-Sincan arasında mevcut koridorda 19 dakika olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahat süresi 8 dakika kısalarak 11 dakikaya inecek. Azalan bu süre ile Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi de 1 saat 5 dakikaya düşecek.
Ankara-Behiçbey arasındaki mevcut 4 yol, 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö ve 2 adet konvansiyonel trenler için olmak üzere 6'ya çıkacak. Behiçbey-Sincan arasında ise 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö ve 1 adet konvansiyonel trenler için olmak üzere toplam 5 yol inşa edilecek.
Ankara-Kayaş arasında da 2 adet banliyö, 1 adet hızlı ve 1 adet konvansiyonel trenler için 4 hat yapılacak. Toplam 36 kilometrelik güzergaha 184 kilometre ray döşenecek. Proje kapsamında 25 peron, 13 karayolu altgeçidi, 2 karayolu üstgeçidi, 26 yaya altgeçidi ve 2 yaya üstgeçidi yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 03:53
Anahtar Kelimeler:
Yolcu
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