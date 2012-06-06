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10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün: ''Aslında dünya sevgiyle, barışla, fedakarlıkla daha ahenkli dönebilir''

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün: ''Aslında dünya sevgiyle, barışla, fedakarlıkla daha ahenkli dönebilir''

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:52
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10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları kapsamında Tokat Gaziosmapaşa Stadı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Ergün, programın sonunda yaptığı konuşmada, öğrencilerin konuştuğu yerde konuşamayacağını söyledi.

Çocukların söyleyeceklerinin çok daha anlamlı şeyler olduğunu ifade eden Ergün, ''Kenya'dan genç kardeşlerimizle Kırgızistan'dan genç kızlarımız Karadeniz oyunlarını birlikte ne kadar ahenkli oynayabilir? Bu mümkün mü? Biraz önce bu mümkün oldu. Bunu kim yapabilir? Bizim milletimizin içinden çıkan sivil toplum örgütleri yapabilir. Onlar yaptılar. Bu bize şunu gösteriyor. Aslında dünya sevgiyle, barışla, fedakarlıkla daha ahenkli dönebilir. Dünyada herkes en hareketli, ileri, oyunları birbiriyle ahenkli şekilde oynayabilir'' diye konuştu.

Bakan Ergün, şunları söyledi:

''Aslında dünyada çatışma olmayabilir. Bu başarılabilir şey. Başarılabileceğini az önceki oyunlarıyla kardeşlerimiz gösterdi. Yeryüzünde barışı, huzuru, adaleti, iyiliği, insanlığı yayanlar, ordular ve siyasetçiler değildir. Ordular ve siyasetçiler barışı, huzuru, insanlığı koruyabilseler yeter. Bozmasalar yeter. Yeryüzünde barışı, huzuru yayanlar dervişlerdir. Yardan ve serden geçenlerdir. Herkes bu faaliyetleri desteklemeli. Biz de destekliyoruz.''

Programda, Türkçe şarkılar söyleyip, şiirler okuyan konuk öğrenciler, gösterileriyle alkış aldı. Etkinliği Tokat Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan ve Dilek Yüksel, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:56
Anahtar Kelimeler:
Türkçe Olimpiyatları
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