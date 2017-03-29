'10 parmağıyla' dünyaya meydan okuyor

Lise döneminde öğrendiği 10 parmak F klavye kullanımındaki hızını 14 Türkiye ve 5 dünya şampiyonluğuyla taçlandıran Celal Aşkın, 21 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında kendi rekorunu kırıp Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor.

Gümüşhane Adalet Meslek Lisesinde okuduğu 2002 yılında F klavye kullanmayı öğrenen, kazandığı İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda da çalışmalarını sürdüren Aşkın, "Türk milli klavyesi" olarak da nitelendirilen F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener'den eğitim aldı.

Aşkın, ilk olarak 2007 yılında F klavyede Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Bundan sonra 10 yıl boyunca bunu kimseye kaptırmayan Aşkın, katıldığı dünya şampiyonalarında da üst üste 5 kez şampiyon oldu.

"Tek rakibiniz Türk Hava Yolları, maşallah"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık Adliyesinde İcra Müdürü olarak görev yapan Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klavyedeki hızı dolayısıyla olumlu tepkiler aldığını belirtti. Aşkın, videolarının sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Sosyal medyadaki yorumlarda, 'Siz neyle besleniyorsunuz? Bunu nasıl yazıyorsunuz? Sizin yazdığınızı ben okuyamıyorum, bu hıza nasıl eriştiniz? Tek rakibiniz Türk Hava Yolları, maşallah' gibi güzel yorumlarla karşılaşıyorum. Bir insanın hobi olarak uğraştığı bir dalda Türkiye'de ve dünyada en iyi olması, başkaları tarafından idol olarak görülmesi güzel bir şey, mutluluk verici. En önemlisi de biz böyle başarılar aldıkça bizden sonra gelecek nesillere iyi bir örnek olmuş oluyoruz. Onlar da bizim bu açmış olduğumuz yolda teşvik edilmiş oluyor. Güzel bir duygu."

"F klavye zaman açısından büyük kolaylık"

Aşkın, F klavyenin 1957'de İhsan Sıtkı Yener tarafından, 30 bin sözcük kökünün araştırılarak yapıldığını hatırlattı.

Yener'in, sesli ve sessiz harfleri ayırıp klavye üzerinde en çok kullanılan harfleri parmakların en kolay basabileceği yere gelecek şekilde düzenleyerek F klavye sistemini oluşturduğunu aktaran Aşkın, "Bu klavye sisteminde en önemli husus hızlı yazmaktır. Q klavyeden de farkı budur. Q klavye 1881'de, F ise 1957'de yapılmış. Q klavye tamamen yavaş yazılmak üzere dizayn edilmiş. F klavye ise tamamen hıza yönelik. İkisi arasındaki farkı görürsek F klavyenin tamamen bilimsel ve hıza yönelik olduğu anlaşılır." diye konuştu.

Başbakanlık genelgesiyle F klavyenin tüm kamu kurumlarında kullanılmasına yönelik kararın güzel bir yenilik olduğunu dile getiren Aşkın, "Q klavyede yapmış olduğunuz bir işi F klavyede beşte bir oranında daha az zamanında yapabiliyorsunuz. Ortalama bir kullanıcı Q klavyeyle 1 saatte yaptığı bir işi F klavye ile 20 dakikada yapabilir. F zaman açısından da çok büyük kolaylık." değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın, Almanya'daki dünya şampiyonasına gidebilmek için sponsor aradığını da sözlerine ekledi.