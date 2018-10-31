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Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı

Ereğli ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı

Ereğli ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:05
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Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç mevkisinde, Recep Yavuz'un kullandığı 07 DY 262 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 67 TY 658 plakalı tır çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün ön tarafında sıkışanların olduğu kazada, 14 yolcu, 3 otobüs personeli ile tırdaki bir kişi hafif yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki iki özel hastaneye kaldırılan diğer yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Akman'ın yanı sıra Orhan Yılmaz, Zahire Ataman, Güler Gizem ve Cemil Can Türkoğlu, Can Yaman, Bahar Karaca, Tuğba Ak, Melek Bostan, Ensar Çağrı Bakırtaş, Süleyman Pütür, Rahşan Aslı Altunkaya, Ceyda Altunsoy, Fatma Baytekin ve Asiye Karaer'in tedavilerinin devam ettiği, Melike Gökçe ve Ömer Baytar'ın ise taburcu edildiği öğrenildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarptığını belirterek, "Ekipler kısa zamanda olay yerine geldi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Bu arada, kazada ağır yaralanan ve ameliyata alınan muavin Mustafa Akman için emniyet telsiz kanalından acil kan çağrısında bulunuldu.

Vatandaşların kan bağışında bulunmak için hastane önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.  

Öte yandan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da yaralıları ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. 

AA

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ZonguldakOtobüsYolcuKazaTrafik Kazası
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