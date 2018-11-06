Zehir fabrika kazanında imha edildi

VAN

Van'da, güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 12 ton 996 kilo 166 gram eroin yakılarak imha edildi.

Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nın 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan Devlet Su İşleri 17'nci Bölge Müdürlüğüne ait kamyona yüklendi.

Güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 12 ton 996 kilo 166 gram uyuşturucu ile 23 tablet uyuşturucu hap, 1100 derece sıcaklığındaki kazanlara atılarak yakıldı.

Çimento fabrikasında düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu konuda kendilerine çok kararlı talimatların geldiğini belirten Zorluoğlu, valilerin, güvenlik birimlerinin, savcıların büyük gayretleriyle uyuşturucuyla mücadele konusunda çok büyük başarılar elde edildiğini vurguladı.

Murat Zorluoğlu, Van'da son 2 yılda uyuşturucuyla mücadele konusunda çok başarılı çalışmalar yapıldığını, 2017'de 6 ton, bu yıl da şu ana kadar 6 tonu geçen eroin ele geçirildiğini belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele sadece yakalamalardan ibaret değil. Aynı zamanda bütün kurumlarımızla valiliğimizin koordinasyonunda satışından, ticaretinden kullanımına kadar, uyuşturucu müptelası olan gençlerimizin bu beladan kurtulmasıyla ilgili tedbirlerin alınmasına kadar bütün alanlarda mücadeleye gayret ediyoruz." dedi.

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imhasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Adli emanette bulunan yaklaşık 13 ton uyuşturucunun usulüne ve hukuka uygun şekilde imhasını gerçekleştirdik. Van'da ve yurdumuzun tamamında alının önlemlerle uyuşturucuyla mücadele başarılı şekilde devam edecek. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu illetten mutlaka korumanın yollarını bulacağız. Bu büyük mücadelede başarılı çalışmalara imza atan emniyet ve jandarma birimlerini, tüm kamu kurumlarını, cumhuriyet başsavcılığımızı ve mahkemelerimizi kutluyorum."

Programa, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.