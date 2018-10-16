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Yüzümüzü ölüm yoluna çevirdiler

İzmir'in Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu eşi ve 5 çocuğunu kaybeden, kendisi 28 saat yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Iraklı Mıhabat İsmael Ali, "Yüzümüzü ölüm yoluna çevirdiler. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Yüzümüzü ölüm yoluna çevirdiler

İzmir'in Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu eşi ve 5 çocuğunu kaybeden, kendisi 28 saat yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Iraklı Mıhabat İsmael Ali, "Yüzümüzü ölüm yoluna çevirdiler. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 13:32
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Yüzümüzü ölüm yoluna çevirdiler

İZMİR

İzmir'in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 8 kişiden 4'ünün cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Karaburun açıklarında teknenin batması sonucu denizde cesetlerine ulaşılan 8 göçmenden Iraklı uyruklu 4'ünün İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aileler, cenazeleri yetkililerden teslim aldı.

Olayda eşi ve 5 çocuğunu kaybeden, 28 saat can yeleğiyle yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Iraklı Mıhabat İsmael Ali de adli tıp kurumu önüne geldi.

Ali, eşi Abdurrahman Ahmet ve oğlu Abdullah İsa'nın cenazelerini aldı.

"Telefonlarımızı kapattırdılar"

Mıhabat İsmael Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, önce Irak'tan İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Daha sonra İzmir'de kaçakçıların evinde konakladıklarını anlatan Ali, şöyle konuştu:

"Kaçakçılar, burada GPS'ten takip edilebileceğini söyleyerek telefonlarımızı kapattırdılar. Daha sonra bizi tekneye götürdüler. Bir süre açıldıktan sonra tekne su almaya başladı. Eşim kaçakçıları aradı. Onlar yardıma geleceklerini söylemişler. Tekne batmaya başlayınca dışarıda olanlar suya atladı. Teknenin kapalı alanında kilitli olmasa da 10-11 kişinin olduğunu biliyorum. Hatta bir kadın bebeğini emziriyordu. Herkeste can yeleği vardı ancak malzemeler iyi olmadığı için suya dayanamadı. Eşim ve bir çocuğumla uzun süre birlikte yüzdük. Eşim ve çocuğum daha fazla dayanmadı. Oğlumun sesini duydum 'kardeşlerim battı ölüyor' diye bağırıyordu."

Dört çocuğunun kayıp olduğunu dile getiren Ali, eşi ve oğlunun cenazesini Irak'a götüreceğini kaydetti.

Tekrar yurt dışına gitmeyi düşünmediğini vurgulayan Ali, "Kaçakçılara kişi başı 2500 dolar vermiştik. İki kaçakçıyı teşhis ettim, tutuklandılar. Onlar yüzümüzü ölüm yoluna çevirdiler. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Iraklı Mıhabat İsmael AliölümİzmirKaza
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