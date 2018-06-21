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Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Yurt dışında 7 Haziran'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Yurt dışında 7 Haziran'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 08:21
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Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından teslim alınan oylar, daha sonra polis eskortu eşliğinde tırlarla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ne götürülerek özel depolara yerleştirildi.

Oyların bulunduğu kargonun karşılanmasında siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Oylar, Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

Yurt dışında, 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte sandık kurulmuştu. Seçmenlerden 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seçim 2018YurtdışıSeçmenOy
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