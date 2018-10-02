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Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

Yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 248'i yakalandı.

Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

Yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 248'i yakalandı.

02 Ekim 2018 Salı 11:02
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Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi. 

Alıcılar ABD'de yaşayan İran uyruklu kişiler

İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. 

Transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan İran uyruklu Museviler olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 248 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mali Suçlar
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