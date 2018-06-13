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Yüksek mahkemeden ramazan davuluna onay

Anayasa Mahkemesi, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan kişinin yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.

Yüksek mahkemeden ramazan davuluna onay

Anayasa Mahkemesi, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan kişinin yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:56
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Yüksek mahkemeden ramazan davuluna onay

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan kişinin yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.

Alınan bilgiye göre İzmir'de oturan başvurucu, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle uykusundan uyanmak zorunda bırakıldığı ve oluşan gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 2008'de İzmir Valiliğine başvurdu.

Başvurusu reddedilen kişi, bu işlemin iptali istemiyle İzmir İdare Mahkemesinde dava açtı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, 2009'da verdiği kararda, ramazan ayında geceleri davul çalınmasının örfi olarak uygulanan ve toplum içinde de çok büyük oranda hoşgörü ile karşılanan geleneksel bir uygulama olduğunu belirterek davayı reddetti.

Başvurucunun, İdare Mahkemesi kararını da temyiz etmesi üzerine dosya Danıştaya geldi. Başvurucu, Danıştayın da İdare Mahkemesi kararını hukuka uygun bulması üzerine, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, her yıl ramazan ayında evinin bulunduğu sokakta geceleri davul çalınması nedeniyle uyandırılarak Sünni inancının bir ibadeti olan sahura kalkmaya ve oruç tutmaya zorlandığını, belirli bir dinin mensubu olmayan kişilerin uyandırılarak o dine ait ibadeti yapmaya zorlanmasının din ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu öne süren kişi, Anayasanın 10, 24. ve 56. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, başvuruyu kabul edilemez buldu.

Yüksek Mahkemenin gerekçesi, daha sonra yazılacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ramazan DavuluYüksek MahkemeOnay
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