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'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'

TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Kankurdan, Kurban Bayramı'nda yola çıkmadan önce araçlarının kontrol ve bakımlarını yaptırmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiyesinde bulundu.

'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'

TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Kankurdan, Kurban Bayramı'nda yola çıkmadan önce araçlarının kontrol ve bakımlarını yaptırmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiyesinde bulundu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:55
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'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'

İSTANBUL 

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı Fatih KankurdanKurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşları araçlarının kontrol ve bakımlarını yaptırmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Kankurdan, yaptığı yazılı açıklamada, bayram trafiğinin, tatili yaşadıkları kent dışında geçirmek isteyenlerin ortak sorunu olduğunu belirtti.

Trafik nedeniyle yolculukların uzadığını, kazaların yaşandığını anlatan Kankurdan, daha kısa sürede gitme isteği ve dikkatsizlik gibi nedenlerin kazaların görülme olasılığını her geçen yıl artırdığını kaydetti.

Araştırmaların, yıl içerisinde meydana gelen kazaların yüzde 32'sinin uzun tatil süreçlerinde meydana geldiğini gösterdiğini ifade eden Kankurdan, bazı sürücülerin trafikten bir an önce kurtulmak istemesi, kimilerinin araçlarının bakım ve onarımlarını ihmal etmelerinin kazalara davetliye çıkardığını aktardı.

Kankurdan, yola çıkmadan önce aracın kontrollerinin ve bakımının yapılması gerektiğini vurgulayarak, sürücülere şu önerilerde bulundu:

"Yol ve seyahat güvenliğiniz açısından tatil için hazırlanan bavullar ve eşyalar düzenli konumlandırılmalıdır. Olası bir durum düşünülerek acil durumlarda ihtiyacınızın olabileceği tüm ekipman ve aletleri kolayca ulaşabileceğiniz yerlere koymalısınız. Aracınızda mutlaka sağlık çantası, çeki halatı, yedek lastik ve uyarı işaretleri bulundurunuz. Yola çıkmadan önce mutlaka yol planı hazırlamalısınız, plana uygun olarak mola veriniz. Herhangi bir olumsuzlukta ihtiyaç duyabileceğiniz, çekici, asistans hizmetleri veya sağlık acil yardımları için mutlaka sigorta evraklarınızı, poliçe bilgilerinizi yanından bulundurunuz. Acil durumlarda en yakınlarınıza bilgi paylaşımı için telefon numaralarınızı aracınızın ulaşılabilir, görülebilir bir yerinde bulundurabilirsiniz. Hız kuralları, yol işaret ve işaretçileri ile trafik kurallarına uyarak trafikte saygılı davranmaya özen göstermelisiniz. Unutmamalısınız ki, kural dışına çıkmadan seyir etmeniz, size sadece 1 saatlik rötar yaşatır, bu da canınızdan daha önemli değildir. Tek başına uzun yolculuk yapmayın. Yanınızda mutlaka biri veya birilerinin olmasını tercih edin. Özellikle yanınızdakilerden en az birinin ehliyet sahibi ve araba kullanabiliyor olmasına dikkat etmelisiniz. Gündüz yolculuğu yapıyorsanız güneş gözlüğü takmayı ihmal etmeyiniz."

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Anahtar Kelimeler:
KontrolYola çıkmadanTOBFED
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