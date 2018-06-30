Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle oldu
TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle...
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
'korkuya gerek yok'
'korkuya gerek yok'
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı...
Son 16 turunun ikinci gününde 2 maç oynanacak
Son 16 turunun ikinci gününde...

Yıldırım'dan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı

Başbakan Yıldırım mesajında, "Hükümetimiz, denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü kolaylığı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'dan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı

Başbakan Yıldırım mesajında, "Hükümetimiz, denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü kolaylığı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 19:35
0 Okunma
Yıldırım'dan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiğini anımsattı.

Yıldırım, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında atılan bu adımla denizciliğimizin gelişmesi hız kazanmış, milletimizin denizlerimize olan ilgisi ve sahip çıkma duygusu güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, denizcilik sektörünün bugün güçlü altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek, denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atıyoruz.

Hükümetimiz, denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, bütün denizcilerimize işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımDenizcilik Ve Kabotaj Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör operasyonu
Askeri lojmanda çıkan yangın söndürüldü
Askeri lojmanda çıkan yangın söndürüldü
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Kaybolan Eylül'ün cansız bedeni bulundu
Kaybolan Eylül'ün cansız bedeni bulundu
Emniyet teşkilatında atama ve yer değiştirmeler açıklandı
Emniyet teşkilatında atama ve yer değiştirmeler açıklandı
Gazetecileri tehdide soruşturma
Gazetecileri tehdide soruşturma
Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması
Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması
Aksoy: Dera ve Kuneytra'daki saldırıları şiddetle lanetliyoruz
Aksoy: Dera ve Kuneytra'daki saldırıları şiddetle lanetliyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ