Yeryüzü Doktorları'ndan Yemen için yardım çağrısı

İSTANBUL

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Yemen’de 17 milyon 800 bin insanın yeterli derecede beslenemediği, 8 milyon 400 bin kişinin durumunun ise ciddi boyutta olduğu, yine aynı verilere göre 400 bin çocuğun açlıktan ölümün eşiğinde bulunduğu, her 5 haneden en az 1’inde şiddetli gıda krizi yaşandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Yemen’de uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren ve krizin başlaması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Yeryüzü Doktorları 2016 yılında bölgede 4 beslenme sağlığı merkezi açtı. Bu merkezlerde, açlıktan en çok etkilenen grup olan 5 yaş altı çocuklar ve anneler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri için tıbbi gıda takviyeleri yapılıyor, uzun süreli açlık sonucu gelişen ve müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilen malnutrisyon hastalığı tedavi ediliyor.

Yeryüzü Doktorları Yemen Saha Koordinatörü Anas Mohammed Qasim Al-Mekhlafi, beslenme tedavileri ile bugüne kadar 45 binden fazla kişiye destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yemen’deki çalışmalarımızla hayata tutunanlardan biri de Qamar bebek. Yetersiz beslenme sonucu malnutrisyon yaşayan Qamar’ın tedavi olması gerekiyordu ancak ailesinin beslenme merkezimize gelmek için ulaşım masrafını karşılayabilecek durumu dahi yoktu. Bunun üzerine ekibimiz gerekli ekipmanla birlikte Qamar’ın evine gitti. Tedaviye başladığımızda Qamar 14 aylıktı ve olması gereken kilonun 2 kilo altındaydı. 14 aylık bir bebek için bu durum gerçekten çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Ekibimiz 2 ay boyunca düzenli tedavi sağlayarak Qamar’ın durumunun iyileşmesine yardımcı oldu. Yemen’de Qamar gibi daha pek çok bebek ve çocuk daha var. Türk halkının desteğiyle bugüne kadar binlerce kişiye ulaştık. Çalışmalarımıza devam ederek, ulaşabildiğimiz tüm ihtiyaç sahiplerinin hayata tutunmasına vesile olmak istiyoruz. Türkiye’nin desteklerinin devamlılığını temenni ediyoruz."