Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117174
ALTIN
158.734
DOLAR
3.7586
STERLİN
5.0934
EURO
4.5299
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan VAR açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan...
'Süt tüketimi artmalı'
'Süt tüketimi artmalı'
Kutuplarda pusula olacak
Kutuplarda pusula olacak
Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması
Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması
'Demir Kilise' açılışa hazır
'Demir Kilise' açılışa hazır

Yeni kimlik kartlarından alanların sayısı 16 milyona yaklaştı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçen yıl 15 milyon 742 bin 126 vatandaş yeni kimlik kartını aldı.

Yeni kimlik kartlarından alanların sayısı 16 milyona yaklaştı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçen yıl 15 milyon 742 bin 126 vatandaş yeni kimlik kartını aldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:07
0 Okunma
Yeni kimlik kartlarından alanların sayısı 16 milyona yaklaştı

ANKARA -  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ile 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi yeni kimlik kartını aldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, çipli kimlik kartları pilot il seçilen Kırıkkale'de 14 Mart 2016'da verilmeye başlandı, 2 Ocak 2017'den itibaren de tüm iller kapsama alındı.

"https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden ve "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek alınabilen kimlik kartına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.

1,5 milyon kişi kimliğini kaybetti

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, kimlik kartlarının cinsiyete ve veriliş nedenlerine göre dağılımını da ortaya koydu.

Buna göre geçen sene 7 milyon 201 bin 775 erkek, 5 milyon 442 bin 438 kadın "değiştirme" nedeniyle yeni kimliklerini aldı.

Kimliğinin "kayıp" olması nedeniyle 901 bin 414 erkek ile 597 bin 463 kadın, nüfus müdürlüklerine başvurdu. Toplamda 1 milyon 498 bin 877 kişi, kimliğini kaybettiği için değiştirmek zorunda kaldı.

673 bin 186 erkek ile 642 bin 772 kız olmak üzere toplam 1 milyon 315 bin 958 kişiye "doğum" nedeniyle yeni kimlik kartı verildi.

Türkiye'nin nüfusu 83 milyona yaklaştı

Kişilerin ikametgah yerleri nüfus bilgilerine göre 2015'te Türkiye nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, bu rakam 2016'da 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.

2017'nin verilerine göre ise Türkiye'nin nüfusu 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı.

Geçen yıl 137 bin kişi boşandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün evlenme, boşanma, doğum ve ölüm istatistiklerinde de toplumsal değişikler dikkati çekti.

Buna göre geçen yıl 603 bin 976 bin kişi evlenirken, 136 bin 808 kişi boşandı.

İstatistiklere göre, 1 milyon 341 bin 831 kişi doğdu, 447 bin 342 kişi ise hayatını kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni KimlikIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Demir Kilise' açılışa hazır
'Demir Kilise' açılışa hazır
14 askere FETÖ'den gözaltı
14 askere FETÖ'den gözaltı
Sivas katmeri tescil yolunda
Sivas katmeri tescil yolunda
Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi
Göksu çayı Fırat yerine Gaziantep'i besleyecek
Göksu çayı Fırat yerine Gaziantep'i besleyecek
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
TSK 43 bin personel alacak
TSK 43 bin personel alacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ