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Yeni Havalimanı'nda çalışacak kontrolör sayısı 335'e yükseldi

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, "İstanbul Yeni Havalimanı için istihdam edilen kontrolör sayımız 335'e, ülke genelinde hizmet veren kontrolör sayımız 1502'ye yükseldi." dedi.

Yeni Havalimanı'nda çalışacak kontrolör sayısı 335'e yükseldi

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, "İstanbul Yeni Havalimanı için istihdam edilen kontrolör sayımız 335'e, ülke genelinde hizmet veren kontrolör sayımız 1502'ye yükseldi." dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:44
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Yeni Havalimanı'nda çalışacak kontrolör sayısı 335'e yükseldi

İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, inşaatı devam eden ve 29 Ekim'de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek hava trafik kontrolörü sayısının 335'e yükseldiğini bildirdi.

Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en büyük havacılık projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına yönelik hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Burada görev yapacak personelin eğitiminin bu çalışmaların önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Ocak, şu paylaşımda bulundu:

"Bugün Atatürk Havalimanı eğitim salonunda yapılan törenle, asrın projesinde görev yapmak üzere 'Meydan Kontrol Yaklaşma Kursu'nu bitiren 26 arkadaşımıza diplomaları verildi. 25 Aralık 2017'de eğitime başlayan bu arkadaşlarımız, bugün gerçekleştirilen törenle hava trafik kontrolörü ordumuza katıldılar, gücümüze güç kattılar. Böylece Yeni Havalimanı için istihdam edilen kontrolör sayımız 335'e, ülke genelinde hizmet veren kontrolör sayımız 1502'ye yükseldi.

Yeni Havalimanı için ilk açılışta saatte 70, takiben 80 ve günde ortalama 1600 iniş-kalkış trafiğine hizmet verecek hava trafik kontrol personelimizi yetiştiren değerli hocalarına, bilgi ve tecrübelerini aktaran diğer personelimize ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
DHMİYönetim KuruluYeni HavalimanıKontrolör
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