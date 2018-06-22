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Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi

Okuryazarlık Seferberliği ile okuma yazma öğrenmek isteyenlerin sayısı 495 bin 774'e ulaştı.

Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi

Okuryazarlık Seferberliği ile okuma yazma öğrenmek isteyenlerin sayısı 495 bin 774'e ulaştı.

22 Haziran 2018 Cuma 11:47
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Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından canlı yayında başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma yazma öğrenmek isteyenlerin sayısı 495 bin 774'e ulaştı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2000 yılında gerçekleştirilen son genel nüfus sayımına göre 68 milyon olan ülke nüfusunun yaklaşık 59 milyonunu 6 yaş ve üstü vatandaşlar oluşturdu.

2000 yılında 6 yaş üstü 6 milyon 421 bin 848 kişinin (yüzde 13,50) okuma yazma bilmediği tespit edildi.

Türkiye'de 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus sayımına geçildi. TÜİK verilerine göre 2008'de ülkenin nüfusu 71 milyon 517 bin 100 iken, nüfusun 52 milyon 728 bin 513'ünü 15 yaş üstü vatandaşlar oluşturdu.

2008'de 15 yaş üstü vatandaşların 4 milyon 863 bin 414 kişinin (yüzde 9,24) okuma yazma bilmediği dikkati çekti.

Okuma yazma bilmeyenlerin oranında büyük gerileme

Verilere göre 2017 itibarıyla okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 milyon 330 bin 640'a (yüzde 3,82) geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018'de canlı yayında başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için açılan okuma yazma kurslarından toplam 495 bin 774 kişi yararlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Okur YazarlıkOkuryazarlık Seferberliği
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