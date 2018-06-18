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Yarım asırlık meslek aşkı

Zonguldak'ta 10 metrekare dükkanında 51 yıldır elektronik eşya tamirciliği yapan Aygün, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Yarım asırlık meslek aşkı

Zonguldak'ta 10 metrekare dükkanında 51 yıldır elektronik eşya tamirciliği yapan Aygün, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:45
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Yarım asırlık meslek aşkı

Zonguldak'ta yaşayan 73 yaşındaki Erol Aygün, 10 metrekarelik dükkanında yarım asrı aşkın zaman önce kartuşlu teyp, pikap ve gramofonlar ile başladığı tamircilik mesleğini ilerlemiş yaşına ve eski teknolojiye azalan ilgiye rağmen sürdürüyor.

Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk 7 torun sahibi Aygün (73), ekmeğini kazandığı iş yerini her sabah aynı heyecanla açıyor.

Televizyonun yanı sıra geçmişte kartuşlu teyp, pikap, gramofon da tamir eden Aygün, hayatını geçirdiği küçük dükkanında ömrü yettiğince mesleğini devam ettirmek istiyor.

Aygün, yaptığı açıklamada, mesleğe çırak olarak başladığını ve yarım asırdır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Tamir ettiği araç gereçlerin değişimiyle mesleğe olan ilginin de değiştiğini anlatan Aygün, "Bataryalı, cereyanlı radyolar, pikap ve teypler vardı. Onların dönemi bitti, kapandı. 1970'ten sonra televizyonlar başladı. O da değişerek plazma, LCD dönemine kadar geldik." diye konuştu.

"İnsanlar eskisi gibi tamir ettirmeye getirmiyor"

Aygün, eskiye nazaran dükkanına çok fazla iş gelmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Daha önce kentin ekonomik durumu çok iyiydi. Burada gruplu işçiler vardı. Gelen işten çok memnunduk ama zamanla bu işçiler gitti, piyasada zorluk çekmeye başladı. Şimdiyse iş yok gibi bir şey. 3-5 arkadaş görüyoruz, birkaç iş olursa o kadar. Mesleğin artık ekonomik getirisi yok. Dükkan kiraları çok pahalı. İnsanlar eskisi gibi tamir ettirmeye getirmiyor. Makinelerin garanti süresi uzun ve garanti dahilinde yapılıyor. O nedenle eskisi gibi eleman yetişmiyor. Önceden çok iyiydi, geç vakitlere kadar çalışıyorduk. İşi yetiştiremiyorduk, iş çoktu. Zamanla potansiyel daraldı."

Olumsuzluklara rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini ve dükkanını her gün açtığını dile getiren Aygün, "Dükkanımı açmayıp da ne yapayım? Kahveye veya başka yerlere gideceksin, o zaman da vakit geçiremeyeceksin ama buraya arkadaşlarım geliyor. Yeni sistemde çoğu arkadaşım eski cihazlara bakmıyorlar. Benim gibi birkaç arkadaş kaldı, diğerleri yeni tip cihazlarla ilgileniyorlar. Eski tip cihazlar bir anlamda milli servet, bunları değerlendirerek milli servete katkımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Aygün, mesleğin yok olmaya başlamasının üzüntü verici olduğunu belirterek, gelişen teknoloji nedeniyle çoğu kişinin pikap, gramofon ve eski model televizyon tamirini yapamadığını, ömrü yettiğince mesleğini yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA

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