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Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

30 Kasım 2018 Cuma 09:09
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Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

ANKARA

Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.  

Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi. 

"Can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir"

Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.

Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YalovaDepremÇınarcık
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