Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92227
ALTIN
213.469
DOLAR
5.3212
STERLİN
6.6921
EURO
6.0441
Yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı
Yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı
Can çekişen köpek için seferber oldular
Can çekişen köpek için seferber...
Düzce'de fabrika yangını
Düzce'de fabrika yangını
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 15....
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 15....

Yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti

Yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti

11 Aralık 2018 Salı 09:50
0 Okunma
Yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı

OSMANİYE

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren, iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı. 

Merkeze bağlı Dereli köyünde tartıştığı eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açan Kemal E. olay sonrası kaçmış, jandarma bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Jandarma timleri, köye yakın ormanlık alanda Kemal E'nin izine rastladı. Jandarma timlerini gören Kemal E, olayı gerçekleştirdiği tabancayı başına dayayarak ateş etti. 

Yaralanan Kemal E. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlının tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği bildirildi.

Olay

9 Aralık'ta akşam saatlerinde, merkeze bağlı Dereli köyünde Kemal E, eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açmış, zanlının eşi Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. hayatını kaybetmiş, yaralanan Didem E. ve Emre E. hastaneye kaldırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce'de fabrika yangını
Düzce'de fabrika yangını
Bodrum açıklarında 112 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 112 düzensiz göçmen yakalandı
Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde son durum
Yeryüzü Doktorları'ndan Yemen için yardım çağrısı
Yeryüzü Doktorları'ndan Yemen için yardım çağrısı
Ankara'ya kar geliyor
Ankara'ya kar geliyor
“BÜYÜK BOZKIRIN MANEVİ DİRİLİŞİ” NURSULTAN NAZARBAYEV
“BÜYÜK BOZKIRIN MANEVİ DİRİLİŞİ” NURSULTAN NAZARBAYEV
Savunma sanayisi zirvede buluşacak
Savunma sanayisi zirvede buluşacak
Türkiye 2013'ten bu yana yaklaşık 26,5 milyon e-vize verdi
Türkiye 2013'ten bu yana yaklaşık 26,5 milyon e-vize verdi
Plastik poşetleri ücretsiz verenlere para cezası uygulanacak
Plastik poşetleri ücretsiz verenlere para cezası uygulanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ