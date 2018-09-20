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Van merkezli terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

20 Eylül 2018 Perşembe 10:32
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Van merkezli terör operasyonu

VAN

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda eş zamanlı düzenlenen operasyonda Van'da 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te de birer olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Ayrıca gözaltına alınanlardan S.K'nin 2015 Ekim ayında Şırnak'ta teröristlerce açılan çukurların kapatılması çalışması sırasında bir polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
VanTerörOperasyonPKK/KCK
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