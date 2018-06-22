Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95057
ALTIN
192.986
DOLAR
4.7223
STERLİN
6.2859
EURO
5.5052
TSK'ya altıncı 'uçan kale'
Son Dakika
TSK'ya altıncı 'uçan kale'
Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam
Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam
Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez
Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple...
Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak
Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak
Hırvatistan, adını son 16 turuna yazdırdı
Hırvatistan, adını son 16 turuna...

Van'da terör saldırısı

Saray ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekibine, PKK'lı teröristlerce bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı

Van'da terör saldırısı

Saray ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekibine, PKK'lı teröristlerce bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı

22 Haziran 2018 Cuma 10:55
0 Okunma
Van'da terör saldırısı

VAN

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekibine PKK'lı teröristlerce bir araçtan açılan ateş sonucu çıkan çatışmada bir terörist yaralı olarak yakalandı. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Karahisar-Çaybağı karayolunda, dün gece saat 22.40 sıralarında seyir halindeki jandarma devriyesine, karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Jandarma ekiplerinin teröristlere anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist yaralı olarak gözaltına alındı. 

Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olayda hafif yaralanan bir asker, hastaneye kaldırıldı. 

Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada, iki el bombası, el dürbünü, iki şemsiye, not defteri,  maket bıçağı, met, uyku tulumu, ses kayıt cihazı, akümülatör, 20 pil, şarj cihazı, kütüklük, tablet bilgisayar, 5 paket sigara, poşu, yelek, kan kesici iğne, iki hafıza kartı, tırnak makası, bir kutu ilaç ve terörist başına ait fotoğraf ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanTerörOperasyonJandarmaAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'ya altıncı 'uçan kale'
TSK'ya altıncı 'uçan kale'
Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam
Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam
Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak
Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Seçim öncesi eylem hazırlığında olan 14 DEAŞ'lı yakalandı
Seçim öncesi eylem hazırlığında olan 14 DEAŞ'lı yakalandı
Gökdelende yangın
Gökdelende yangın
İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçuşu Erdoğan'ın uçağı yaptı
İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçuşu Erdoğan'ın uçağı yaptı
Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ