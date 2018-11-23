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Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:08
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Van'da terör operasyonu

VAN

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlere yönelik Esenyamaç Mahallesi kırsalında "Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 barınakta 11 tüp, güneş paneli, ikişer akü, uyku tulumu, takım terörist kıyafeti ve battaniye, 50 metre kablo ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Barınaklar, kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanTerörTeröristOperasyon
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