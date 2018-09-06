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Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar

Adana'da polis ekiplerince arama yapılan otomobilde ses sistemine gizlenmiş 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar

Adana'da polis ekiplerince arama yapılan otomobilde ses sistemine gizlenmiş 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:57
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Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar

ADANA 

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesinde şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekip, içinde üç kişinin bulunduğu otomobili narkotik dedektör köpeğiyle aradı. 

Köpeğin, arama sırasında aracın bagaj kısmındaki ses sistemine tepki vermesi üzerine ekipler burayı kontrol etti.

Yapılan incelemede, ses sisteminin içine gizlenmiş 6 poşette 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki M.A.D. (29), G.U. (31) ve E.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuHapNarkotikPolis
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