Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3...
Anadolu Ateşi'nden Lösemili çocuklara "maskeli" destek
Anadolu Ateşi'nden Lösemili çocuklara "maskeli"...
Fenerbahçeli yönetici ve futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti
Fenerbahçeli yönetici ve futbolculardan genç...
Yurdumuzun 01'Den 81'Ne
Yurdumuzun 01'Den 81'Ne
'Super Mario'nun gerçek karakteri öldü
'Super Mario'nun gerçek karakteri öldü

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü

Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü

Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:04
0 Okunma
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü

AYDIN

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Öğrencilerden O.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Söz konusu öğrencilerin, uyuşturucu hap kullanmaları nedeniyle fenalaştığı iddiası üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AydınUyuşturucuöğrenciölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi
'Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz'
'Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz'
Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi
Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi
15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu
15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu
Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek
Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'
'Doğal ot yalanı' öldürüyor
'Doğal ot yalanı' öldürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ