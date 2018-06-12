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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun'un Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun'un Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

12 Haziran 2018 Salı 01:40
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

ANKARA

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevine Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddeleri uyarınca 11 Haziran'da yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun'un seçildiği kaydedildi.

Hicabi Dursun

Hicabi Dursun, 20 Ekim 1965'te Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun olan Dursun, 1991'de Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başladı.

Sayıştayda 1993-2008 yıllarında denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile diğer görevlerini sürdüren Dursun, 2009'da TBMM kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildi. Dursun, bu görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010'da TBMM Genel Kurulunun kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası Hicabi Dursun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini 4 yıl sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2018 08:36
Anahtar Kelimeler:
Uyuşmazlık MahkemesiHicabi Dursun
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