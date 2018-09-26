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'UPS, Türkiye'ye güvenini 25 yıllık sözleşmeyle gösterdi'

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda İGA Yönetimiyle 25 yıllık sözleşme yaptık." dedi.

'UPS, Türkiye'ye güvenini 25 yıllık sözleşmeyle gösterdi'

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda İGA Yönetimiyle 25 yıllık sözleşme yaptık." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:14
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'UPS, Türkiye'ye güvenini 25 yıllık sözleşmeyle gösterdi'

İSTANBUL

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıçİstanbul Yeni Havalimanı'nda İGA Yönetimiyle 25 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, "Özellikle global şirketlerde 1-2-3 yıllık sözleşmeler bile zorken, UPS, Türkiye'ye ve İstanbul'a olan güvenini 25 yıllık bir sözleşme imzalayarak gösterdi." dedi.

Kargo şirketi UPS'in Türkiye'deki 30 yılının, geleceğinin ve ekonomiye katkılarının değerlendirildiği toplantında konuşan Kılıç, ihracat kabiliyetlerini 4 kat artıracaklarını söyledi.

Kılıç, ticaretin orta noktasının Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığına işaret ederek, "İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Türkiye'nin ve ihracatının önünde müthiş bir imkan oluşacak. Bu imkanla birlikte Türkiye'nin ihracatını büyütmeye kararlıyız. Binlerce ihracatçı müşterimiz var. İhracat yapmayan müşterilerimize de ihracat kabiliyeti kazandırma hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Adana'da istihdam yapacağız"

Burak Kılıç, dağıtımlarının çoğunu açıldığında İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapacakları bilgisini verdi.

Buna göre bir dizayn yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Binamızda otomasyon da olacak. Hem ihracat hem de ithalat gönderilerimizin dağıtım ve toplamasını o binadan organize edeceğiz. Otomasyon, Ticaret Bakanlığımızın getirdiği bir zorunluluk. Özellikle tehdit oluşturacak gönderilerin takibi için... Yatırımımızı buna göre dizayn ettik ve dağıtma organizasyonu buna göre yapılacak." şeklinde konuştu.

Kılıç, İstanbul Yeni Havalimanı'nda İGA Yönetimiyle 25 yıllık sözleşme yaptıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

 "Özellikle global şirketlerde 1-2-3 yıllık sözleşmeler bile zorken, UPS, Türkiye'ye ve İstanbul'a olan güvenini 25 yıllık bir sözleşme imzalayarak gösterdi. Buna göre de yatırım yapıldı. Yabancı arkadaşlarımın birçoğuna projeyi gezdirme fırsatı buldum. Her biri projeye hayranlıkla bakıyor. Çok kısa sürede bu noktaya getirmemiz müthiş bir başarı."

Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Adana'da istihdam edilecek yüzlerce vatandaş olacağına işaret eden Kılıç, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyon KOBİ var. Bu 3 milyon KOBİ'nin yüzde 1'ini ihracata odaklasak ve orta boy ihracatçı haline getirsek ihracata katkısı 35 milyar dolar. Bu da müthiş bir istihdam yaratacak fırsat." diye konuştu.

Kılıç, Türkiye'de şu an 2 bin 100 civarı çalışanları olduğunu belirterek, "(Türkiye ekonomisi) Aynı denizdeyiz, aynı gemide yol alıyoruz. Etkilenmememiz mümkün değil. Ağustos ayından beri bir hareketlilik oldu. Fakat önemli olan burada nasıl önümüze bakacağımız... Bu bizim için bir fırsat. İhracat konusunda Türkiye şu an müthiş bir avantaja sahip. İhracatı çok daha hızlandırmamız lazım." açıklamasında bulundu.

Export Academy programına başlayacaklarını kaydeden Kılıç, KOBİ'lere ihracat alanını kendi uzmanlıklarında anlatmayı istediklerini aktardı.

"Bizim için fırsat oluşturabilir"

UPS Doğu Avrupa Başkanı Daniel Carrera da ilerlemelerini sürdürmek için girişimlerinin süreceğini belirterek, "Türkiye'de mevcut durum zor olsa da yatırım yapılabilecek bir pazar. Durumu fırsata çevirip kalıcı bir şekilde yatırım yapmaya devam etmek ve bu durumdan yola çıkarak ihracat hacmini artırmak önemli." diye konuştu.

Carrera, Türk müşterilerine yeni pazarlar kazandırmak için çabalarımız devam edecek. Yaptığımız iş zaten global ticareti canlandırmak olduğu için bu durum bizim için fırsat oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UPSTürkiye GüveniSözleşme
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