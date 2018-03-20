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Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Uludağ'da pist sayısı 20'den 23'e çıkarılacak.

Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Uludağ'da pist sayısı 20'den 23'e çıkarılacak.

20 Mart 2018 Salı 13:13
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Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak

BURSA - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Uludağ'a üç yeni kayak pisti kazandırılacak.

Bursa merkezden karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, yılın ortalama 4 ayı kayak yapılabilen "oteller bölgesi"ndeki pist sayısı 20'den 23'e çıkarılacak.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yaptığı açıklamada, Uludağ'ın sadece bir kayak merkezi olmadığını belirterek, bölgenin her mevsim ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Küçük, Uludağ'ın hafta sonları yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Uludağ'a geçen yıl karayoluyla 1 milyon 638 bin kişi geldi. Bunun dışında teleferikle Uludağ'a çıkanlar da var. Böyle olunca müthiş bir ziyaretçi sayısına ulaşıyoruz. Türkiye'de hiçbir dağın bu kadar ilgi gördüğünü zannetmiyorum. Bu yoğunluktan dolayı oradaki kayak pistlerinin sayısını artırmak için çalışma başlattık. Uludağ'a üç yeni pist kazandıracağız. Havaların ısınması ve bölgedeki karın erimesiyle çalışmalara başlayacağız. Gelecek kayak sezonuna bu pistleri yetiştireceğiz."

"Kayak süresini uzatmak için suni kar çalışmamız var"

Uludağ'ın her geçen yıl standardını yükselttiklerini ifade eden Küçük, "Kayak süresini uzatmak için suni kar çalışmamız var. Kayakçıların burada daha güzel şartlarda daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz." dedi.

Küçük, Türkiye'nin kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'ın her yıl yeni kazanımlarıyla hizmet sunduğunu belirterek, "Uludağ'daki otopark sorununu hallettik, yolları genişlettik. HGS sistemini devreye soktuk. Güvenlikle ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalar yaptık, izleme sistemleri kurduk. Yani Uludağ her geçen yıl gelişiyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
UludağKış TurizmiTürkiyePist
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