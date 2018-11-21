TÜRKPA'nın daha da güçleneceğine inancım tamdır

İZMİR

TBMM tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulunun ikinci gününde konuşmaların ardından komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü, TÜRKPA Sekreteryasının 2019 bütçesi oylanarak kabul edildi.

Toplantının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmelerin çok içerikli ve verimli geçtiğini ifade etti.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nden devraldıkları TÜRKPA dönem başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım, TÜRKPA'nın 10. yıl önce bugün kurulduğunu hatırlattı.

Yıldırım, TÜRKPA'nın 10 yılda gerçekleştirdiği 7 genel kurul toplantısında aldığı kararlarla kurumsallaşma sürecinde kayda değer başarılara imza attığını ifade ederek, Türk dili konuşan ülkeler arasında her alanda kurumsallaşmış iş birliğinin önemli boyutunu teşkil eden TÜRKPA'yla ilgili uzman komisyon raporları ve bütçe gibi konuları genel kurulda ele aldıklarını ve karara bağladıklarını anlattı.

Ayrıca Meclis başkanlarıyla görüşmeler yapıldığını belirten Yıldırım, ülkeler arasındaki ilişkilerin, iş birliğinin kardeşlik bağları temelinde daha da geliştirilmesi yönünde görüş alış verişi imkanı bulduklarını söyledi.

Yıldırım, bu çalışmaların birlik ve dayanışmanın sergilenmesi bakımından önemli olduğunu, meclisler arasında gerçekleştirilecek faaliyetler bakımından yol gösterici olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Kardeşlik esasına dayalı bağları canlandırma, iş birliğine daha da dinamizm kazandırma ve halklar arasındaki yakınlığı, kardeşliği güçlendirmenin, dünyanın içinden geçtiği yeni tehditlerle dolu dönüşüm sürecinde hayati önem sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, kısaca Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi 3 Eylül'de Kırgızistan'da başarılı bir şekilde yapılmıştır. Bu toplantıya Özbekistan Devlet Başkanı ve Macaristan Başbakanı da onur konuğu olarak iştirak etmiştir. İş birliği ve dayanışma ruhu içinde çalışmamız, ülkelerimizin büyük potansiyelini hayata geçirme fırsatı verecek. Türk dünyasına ev sahipliği yapan Avrasya bölgesinde bir refah alanı oluşturmamıza imkan sağlayacak, mevcut tehlike, zorlukların üstesinden gelebilmek için bize güç verecek. Önümüzdeki dönem Özbekistan ve Türkmenistan'ı da gerek Türk Konseyi gerekse TÜRKPA'nın bir üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız. Türk Konseyi ve TÜRKPA'nın Türk dünyasının parçası olan tüm kardeş ülkelerin ve gönüldaş ülkelerin katılımlarıyla daha da güçleneceğine inancım tamdır. Toplantı sonunda ittifakla kapsamlı bir ortak bildiri de kabul ettik."

İki gündür devam eden etkinliklerinde Türk dünyasının sorunlarının bütün boyutlarıyla ele alındığını kaydeden Yıldırım, gelecek vizyonunun, hedeflerinin ortaya konduğunu ifade etti.

Yıldırım, çalışmaların bununla sınırlı kalmadığını, göç meselesi, bölgesel barış ve güvenliğin koruması, ülkelerin egemenlik haklarına yönelik tehditlerin, ülkeler arasındaki ortak dil, kültür ve tarih bilincinin geliştirilmesi gibi hayati öneme sahip konuların tek tek ele alındığını belirterek, "Karabağ, KKTC gibi ihtilafların da çözümlenmesi konusunda irade ortaya konmuş ve bu konudaki düşünceler açıklıkla ifade edilmiştir. TÜRKPA dönem başkanlığımız süresi içerisinde bugüne kadar kuruluşun yaptığı çalışmaların dünyadaki bölgemizdeki gelişmelerin ışığında daha da ileriye taşınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM olarak bizler elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Üye ülkelerin cumhurbaşkanlarına TÜRKPA'ya verdikleri sınırsız destekten dolayı şükranlarımız sunuyorum." diye konuştu.

Yapılacakların yapılanlardan fazla olduğunu aktaran Yıldırım, hızlı değişen dünya ile değişimi okuyarak, günün teknolojilerine sahip olarak, birliği, dayanışmayı daha da ileriye taşımak için her türlü şartın mevcut olduğunu söyledi.

Yıldırım, gelecek yıl Kazakistan'da yapılacak Avrasya bölgesinin meclis başkanları toplantısı ile Azerbaycan'daki TÜRKPA toplantısı olacağını, toplantılarda küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağını kaydetti.

FETÖ'ye karşı iş birliği

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu sonucunda İzmir Bildirgesi'nin hazırlandığını, bildirgede önemli konuların ele alındığını belirten Yıldırım, bildirgede uluslararası hukuk normlarına, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi gibi konuların teyit edildiğini aktardı.

Kıbrıs Adası'nda iki halkın eşitlik ve ortak sahipliğinin görüşmeler aracılığıyla siyasal çözüme ulaşmasının gerekli olduğunu aktaran Yıldırım, TÜRKPA'ya KKTC'nin gözlemci üye olarak yer almasının gündeme geldiğini söyledi.

Yıldırım, terörle mücadelede özellikle FETÖ'ye karşı iş birliği konusunda görüşmelerin yapıldığını ifade ederek, yasama faaliyetlerinin uyumlaştırılması, enerji alanında iş birliğinin de bildirgede yer aldığını ifade etti.

Genel Kurulda ayrıca TÜRKPA gözlemci heyetinin seçim raporu okundu. Raporda 24 Haziran seçimlerinin yerel yasalara ve uluslararası standartlara uygun bulunduğu vurgulandı.