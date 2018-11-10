'Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak Atatürk’ün en büyük hedefi olmuştur'

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Atatürk'ün hedefinin, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde modern bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü devlet yapısı ve ekonomisiyle, bu hedefte emin adımlarla yoluna devam ettiğini bildirdi.

Pekcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde modern bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın Atatürk'ün en büyük hedefi olduğuna dikkati çeken Pekcan, bugün Türkiye'nin güçlü devlet yapısı ve ekonomisiyle, bu hedefte emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydetti.

Bakan Pekcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz de bu anlayışla, milletimizin refah seviyesini artıracak, ekonomimizi güçlendirecek yeni projelere imza atıyor ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum."