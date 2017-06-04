Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98868
ALTIN
144.278
DOLAR
3.5090
STERLIN
4.5225
EURO
3.9539
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale...

Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti

FETÖ elebaşı Gülen Türkiye'ye gelip darbeyi yönetecekti

Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti

FETÖ elebaşı Gülen Türkiye'ye gelip darbeyi yönetecekti

04 Haziran 2017 Pazar 17:28
11 Okunma
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti

FETÖ soruşturmaları kapsamında, kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, terörist başı Fetullah Gülen'in darbe girişimini bizzat yönetmek için Türkiye'ye gelmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koydu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında, kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, terörist başı Fetullah Gülen'in darbe girişimini bizzat yönetmek için Türkiye'ye gelmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koydu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamesi henüz tamamlanmayan bir soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin ByLock üzerinden gönderdikleri çok sayıda elektronik posta içeriği tespit edildi.

Soruşturma savcıları, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık altı ay önce yapılan yazışmalarda, örgütün bir darbe girişiminde bulunacağına dair önemli bilgilere ulaştı.

Bu yazışmaların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "özel sohbetlerdeki" konuşmalarından yapılan alıntılardan oluştuğu belirlendi.

"ABD, Rusya ve iç dinamikler anlaştı"

Bu kapsamda, "saliha86" rumuzlu örgüt mensubu, 21 Ocak 2016'da gönderdiği elektronik postada, Gülen'in AK Parti'nin iktidardan düşürülmesi için iç ve dış dinamiklerin harekete geçtiğini aktararak, örgüt elebaşının sözlerinden şu alıntıyı yaptı:

"Cuma günü yapılan sohbet, hissi ve coşkundu. Bütün kamp hüngür hüngür ağladı. 'Hepiniz birleşin ve gelin üzerimize, bu yoldan dönersek kahpeyiz' dedi. Çok ağladı, o ağlayınca hepimiz ağladık. 'Az kaldı, bu süreç bitecek' dedi. 'Bu benim şahsi değerlendirmem değil, ABD, Rusya ve 'iç dinamikler' bunların gitmelerinde anlaştı.' dedi."

Aynı kullanıcı yine Gülen'in sohbetinden çok sayıda örgüt mensubuna gönderdiği mesajında, "Bir sabah uyandığınızda falan kaçtı, filan uçtu. Eden bulur dünyası. Yakında kibirlerinden şımarıkça ve küstahça, gökte pervaz ediyor gibi görünenlerin nasıl yere çakıldığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Mesajın devamında, Gülen'in Türkiye ve Mısır ile ilgili değerlendirmesine de yer verdi.

Buna göre Gülen, "Bir gün bayram dönüp dolaşır bir de 'Türkiye'ye uğrayayım' der. Türkiye ve Mısır'a da bayram geldiğinde bütün dünyaya bayram gelmiş olur." diyor.

"Darbe girişimini Gülen yönetecekti"

Yazışmalarda Afrika kampındaki bir örgüt üyesinin gördüğü rüyayı anlatmasının ardından Gülen'in "Sağlığım el verirse ben de katılırım, Türkiye'ye gitmek uçakla 10 saat sürüyor, sağlığım buna elvermeyebilir." ifadelerini kullanması da dikkati çekti.

Soruşturma savcılarına göre bu ifadeler, Gülen'in Türkiye'ye gelerek 15 Temmuz darbe girişimini bizzat yönetmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koyuyor.

Terörist başının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağır benzetmeler yaptığı bir sohbetinde, ilerleyen yıllarda örgüt mensuplarının dünyanın birçok ülkesinin yönetiminde söz sahibi olacağını iddia ederek, "Belki ilerde 70 ülkede üçer kişilik temsilcilerle oturacak, dünyanın kaderini konuşacaksınız. (Büyük müjde) Şimdi mikro planda bunu yapıyorsunuz." ifadeleri de kriptosu çözülen yazışmalar arasında yer aldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
Öğrenciler ‘ortak sınav’ istiyor
Öğrenciler ‘ortak sınav’ istiyor
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ
ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ
Doktorla tartışan hastaya ilginç ceza
Doktorla tartışan hastaya ilginç ceza

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ