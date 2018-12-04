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Türkiye’de Ev Güvenliğinde Çelik Kapı Ve Kapı Kilidi Tercih Ediliyor

Kale Endüstri Holding tarafından, güvenli yaşamak konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları araştırmasına göre; ev güvenliğinde en fazla çelik kapı ve sağlam kapı kilidi tercih edilmesine rağmen çelik kapı güvenlik seviyeleri bilinmiyor, silindir ise sadece istisnai durumlarda değiştiriliyor. Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı tüketici güvenliği araştırması olma özelliği taşıyan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de ev güvenliği denilince akla ilk gelen önlemler %36 ile çelik kapı ve %19 ile sağlam kapı kilidi olarak öne çıkıyor. Buna rağmen araştırmaya katılanların %40’ı çelik kapı markalarının güvenlik seviyelerinin farklı olduğunu bilmiyor.

Türkiye’de Ev Güvenliğinde Çelik Kapı Ve Kapı Kilidi Tercih Ediliyor

Kale Endüstri Holding tarafından, güvenli yaşamak konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları araştırmasına göre; ev güvenliğinde en fazla çelik kapı ve sağlam kapı kilidi tercih edilmesine rağmen çelik kapı güvenlik seviyeleri bilinmiyor, silindir ise sadece istisnai durumlarda değiştiriliyor. Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı tüketici güvenliği araştırması olma özelliği taşıyan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de ev güvenliği denilince akla ilk gelen önlemler %36 ile çelik kapı ve %19 ile sağlam kapı kilidi olarak öne çıkıyor. Buna rağmen araştırmaya katılanların %40’ı çelik kapı markalarının güvenlik seviyelerinin farklı olduğunu bilmiyor.

04 Aralık 2018 Salı 13:39
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Türkiye’de Ev Güvenliğinde Çelik Kapı Ve Kapı Kilidi Tercih Ediliyor

Ev ve kabin kilidinden, otel kartlı kilidine, çelik kasadan çelik kapı ve yangın kapısına, pencere sistemlerinden elektronik güvenlik sistemlerine kadar çok çeşitli güvenlik çözümlerini bir arada sunan Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın tek entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları araştırması, çelik kapı ve silindir kullanımı konusunda ilginç veriler ortaya koydu. Güvenli yaşam alışkanlıkları konusunda toplumsal farkındalık oluşturma hedefiyle Türkiye’yi temsil eden 8 ilde, ev ve iş yeri kırılımında 3.150 kişiyle yüz yüze görüşülerek hayata geçirilen araştırmaya göre, kullanıcılar kapılarının ve kilitlerinin güvenlik seviyesi hakkında yeterince bilgiye sahip değil.

Evimizde güvenliği çelik kapı ve kapı kilidine emanet ediyor ama güvenlik seviyelerini bilmiyoruz

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ev güvenliği denilince katılımcıların %36’sı kullanılan çelik kapının %19’u ise kapı kilidinin sağlam olması gerektiğini belirtiyor. Bu sonuçlar evlerde güvenliğin çelik kapılara ve kilitlere emanet edildiğini gösterse de, kullanıcıların kapılarının ve kilitlerinin güvenlik seviyesi hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığı dikkat çekiyor. Araştırmaya katılanların %40’ı çelik kapı markalarının güvenlik seviyelerinin farklı olduğunu bilmiyor. Kilit güvenliğinin önemli bir parçası olan, halk dilinde kilit göbeği diye tabir edilen silindirler; araştırmaya göre, sadece taşınma, eve hırsız girmesi ve anahtar kaybetme gibi istisnai durumlarda değiştiriliyor, güvenlik seviyesini artırmak için silindir değiştirme alışkanlığı bulunmuyor.

Günel: “Cep telefonlarımızı günceller gibi kilit ve çelik kapılarımızı da yeni teknoloji ürünlerle güncellemeliyiz”

Çelik kapının, kilidin ve silindirin güvenlik seviyelerinin kapının güvenliğini doğrudan etkilediğini belirten Kale Kilit Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Emre Günel, “Silindirin ve kapının güvenlik seviyesinin yüksek olması, kötü niyetli girişimlerde en sık kullanılan iki yöntem olan silindiri kırmak ve kapıyı gerdirerek açmak gibi girişimleri önlemek açısından son derece önemli. Kötü niyetli girişim yöntemleri değişiyor, biz de silindirlerimizi sürekli yeni teknoloji ile geliştiriyoruz. Nasıl ki cep telefonlarımızı yeni teknoloji ile sık sık güncelliyoruz; güvenliğimizin en önemli araçları olan kilit, silindir ve çelik kapılarımızı da güvenlik seviyesi daha yüksek yeni teknolojik ürünlerle güncellememiz gerekiyor. Üstelik kapı güvenliğinin en belirleyici unsurlarından kilit ve silindirleri değiştirmemiz son derece kolay. Hırsızların en sık kullandığı yöntemlere karşı geliştirdiğimiz yeni teknolojik silindirler, yüksek güvenlik seviyesinde çelik kapılar, alarm ve kamera gibi ürün ve hizmetlerimizi tercih ederek sevdikleriniz ve işyerleriniz için çok daha güvenli alanlar yaratmak mümkün.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEv GüvenliğiÇelik Kapı
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