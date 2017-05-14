'Türkiye'ye gelen Arap turist sayısı 3 milyona ulaştı'

EDİRNE

Türkiye ile Arap ülkeleri arasında son yıllarda artan işbirliği, hem turist sayısı hem de yatırımlar açısından olumlu sonuçlar ortaya koyuyor.

Edirne'ye çeşitli temaslar için gelen Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Başkanı Dr. Bandar Bin Fahd Al Fuhaid, yaptığı açıklamada, Arap ülkeleri ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğinin başladığını söyledi.

İş birliği kapsamında aktiviteler ve programlar gerçekleştirdiklerini belirten Al Fuhaid, "Amacımız Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki turizm potansiyelini yüksek bir seviyeye getirmektir. Arap ülkelerinin Türk turistler için Türkiye'nin de Arap turistler için turizmde hedef olmasını istiyoruz. Turizmdeki iş birliği Türkiye ile uzun süredir çalışmamızın sonucu ortaya çıkmıştır. Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısı 2016'dan itibaren 3 milyona ulaştı." diye konuştu.

Turistlerin deniz turizminin yanı sıra tarihi şehirleri de tercih ettiğini aktaran Al Fuhaid, yaz sezonunda Türkiye'ye gelecek Arap turist sayısının artabileceğini dile getirdi.

"Arap ülkeleri Türk yatırımcısına yardımcı olur"

Arap ülkelerinde de büyük Türk şirketlerinin yatırımlar yaptığını dile getiren Al Fuhaid, şunları kaydetti:

"Bizim ülkelerimize gelen Türk turistler de var. Arap ülkelerinde de Türk turistleri görmekten mutluluk ve gurur duyarız. Daha fazla yatırımcı görmekten de mutlu oluruz. Onlara bütün kolaylıkları sağlayacağız. En önemlisi de yatırım garantisi ve tabii ki İslam Bankası'yla yardımlaşarak iş birliği yapmaktır. Amacımız Türkiye ile turizm ve yatırım iş birliğini tam anlamıyla sağlamak."