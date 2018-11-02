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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından ilk kez gerçekleştirilen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerleri başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından ilk kez gerçekleştirilen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerleri başladı.

02 Kasım 2018 Cuma 16:39
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'

ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından ilk kez gerçekleştirilen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerleri başladı.

TDV KAGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerleri her hafta farklı konu ve uzmanlar eşliğinde devam edecek.

Bu kapsamda ilki KAGEM konferans salonunda düzenlenen seminerin ilk konuğu "Kadın ve Erkek Fıtratı" başlığıyla Üsküdar Müftülüğü Baş Vaizesi Fatma Bayram oldu.

Kur'an ve sünnet ışığında alan uzmanları eşliğinde aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun ele alınacağı programların açılış konuşmasını Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut yaptı.

Akbulut, konuşmasında, yeni nesil aile anlayışında her şeyi tam tekmil bir yuva anlayışının hakim olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aile olmak belki de iki gönül bir olmak olarak tanımlanabilir. Fakat bugünün en önemli sorunu aile olmaktan ziyade maalesef aile kalabilmek. Aile toplumun en dinamik yapısı ve toplumları geleceğe taşıyan en güçlü kurumdur. Bu sebeple aile kalabilmenin politikasını üretmemiz ve onu her yönü ile sağlamlaştırmamız gerekiyor."

"Kadın ve erkek birbirlerini tamamlamak üzere yaratılmıştır"

Fatma Bayram ise seminerde, "Yaratılıştaki amaç sadece cinse özgü mü, yoksa her bir birey ayrı ayrı bir fıtrata mı sahip?", "Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkeğin sınırlarını tartışılmaz bir şekilde sınırlayan ifadeler var mı?" konuları ile kadın ve erkek fıtratı üzerine genç çiftlerin soruları eşliğinde cevapladı.

Burada İslam dinindeki temel değerlerden birinin "emanet" kavramı olduğunu anlatan Bayram, kadın ve erkeğin biyoloji ve psikolojisini dikkate almadan, bunlarla beraber sosyal hayatlarını ve içinde bulundukları kültür farklılıklarını göz ardı ederek sağlıklı bir birliktelik kurmanın imkansız olduğunu ifade etti.

Bayram, konuşmasında, "Kadın- erkek birbirinden farklıdır ve bu farklılıkları kabul etmek ve karşısındakinin de farklılıklarını tanımak kişiyi ilişkide avantajlı hale getirir. İki cins arasında biyolojik üstünlük yoktur. Kadın ve erkek, anahtar ve kilit gibi birbirlerini tamamlamak üzere yaratılmıştır. Eğer iki cins bugün, eşitlik iddialarını bir kenara bırakıp birbirlerinin farklılıklarını öğrenip bunu bir zenginlik olarak görseler ilişkiler daha sağlam temeller üzerine kurulur." ifadelerine yer verdi.

TDV KAGEM tarafından 31 Ekim-19 Ocak tarihleri arasında her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek seminerler kapsamında "Aile Olmanın Psikolojik Temelleri", "Evlilik Öncesi ve Sonrası Aile ve Akraba İlişkileri", "Ailenin Kurulmasında Hak ve Sorumluluklar", "Türk Medeni Kanununa Göre Evliliğin Genel Hükümleri", "Evlilikte Uyum ve Mahremiyet", "İlişkiler Omurgası: Güven ve Sevgi İnşası", "Evlilikte Bütçe Yönetimi" gibi başlıklar uzmanlar eşliğinde konuşulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Diyanet VakfıEvlilik Okulu
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