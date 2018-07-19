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Türkiye'de OHAL sona erdi
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Türkiye'de OHAL sona erdi

21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal, saat 01.00 itibariyle sona erdi.

Türkiye'de OHAL sona erdi

21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal, saat 01.00 itibariyle sona erdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:12
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Türkiye'de OHAL sona erdi

TBMM

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal, bu gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.

21 Temmuz 2016'da Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreli OHAL uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararına ilişkin söz konusu tezkere aynı gün TBMM Genel Kurulunda görüşüldü.

Görüşmelerin ardından, Anayasa'nın 120. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

"Etkin mücadele için OHAL gerekli"

Olağanüstü hal süresince yalnızca FETÖ değil, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı da daha etkin mücadele sürdürüldü.

Bunun yanında, FETÖ ile mücadele devam ederken, bu örgütün başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin önemli organlarında nasıl yapılandıkları ayrıntıları ile ortaya çıkmaya başladı ve FETÖ'nün kripto yapısının çözülmesinin zaman alacağı anlaşıldı. Bu nedenle başta FETÖ olmak terör örgütleriyle etkin mücadelede OHAL'in gerekliliği vurgulandı.

Söz konusu mücadele kapsamında, TBMM'de yapılan görüşmeler neticesinde OHAL; 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017, 19 Ocak 2018 ve son olarak 19 Nisan 2018'de, her biri saat 01.00'de başlamak üzere 7 kez uzatıldı.

Anayasaya göre, OHAL için ilan edilen sürenin bitimine kadar, yeniden uzatılmasına dair tezkerenin Meclise sunulmaması halinde OHAL kendiliğinden kalkmış sayılıyor.

Buna göre, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren ilan edilen olağanüstü hal, gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOHAL
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