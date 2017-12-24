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Türkiye'de kutupları aratmayan manzara

Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, kutup buzulları gibi erimeye başladı.

Türkiye'de kutupları aratmayan manzara

Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, kutup buzulları gibi erimeye başladı.

24 Aralık 2017 Pazar 20:10
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Türkiye'de kutupları aratmayan manzara
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Ardahan - Çıldır Gölü'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve rüzgârın etkisiyle oluşan buz katmanlarının kıyıya vurması ile muhteşem görüntüler oluştu. 

Rüzgârın etkisiyle parçalara ayrılan buzların görüntüsü Antarktika'yı aratmazken, bölgede yaşayan köylüler bu durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Yöre sakinlerinden Kurban Ali Şafak, Bunun bir afet olduğunu ve bu mevsimde buzun çözülmesine ilk kez şahit olduklarını anlattı:  "Çıldır Gölü'nde bu mevsimde lodos esmesi, buzun çözülmesi ilk defa olan bir olay. Kamyon yüksekliğinde buz kütlelerini lodos getirmiş. 12. ayın başlarında 10-15 santim kalınlığında buz kütleleri kenara vururdu ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz. Bu mevsimde kızaklarla karşıdan karşıya geçiliyordu, şimdi yok. İskele tamamen zarar görmüş. İskeleyi atmış kenara, iskelenin gözden geçirilerek tadilatının yapılması lazım." (İHA)

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeçıldırgölüArdahanBuzullarKutup
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