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Türk vatandaşlığına geçiş yönetmeliğinde değişiklik

Yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli şartlar yeniden düzenlendi.

Türk vatandaşlığına geçiş yönetmeliğinde değişiklik

Yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli şartlar yeniden düzenlendi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:33
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Türk vatandaşlığına geçiş yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA

"Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli şartlar yeniden düzenlendi.

2 milyon dolar şartı değişti

Daha önce, vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası olarak değiştirildi.

En az 1 milyon Amerikan doları tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirildi. 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı satın alan yabancılar bu haktan yararlanabilecek.

Vatandaşlığa geçmek için oluşturulması gereken istihdam rakamı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü. 

Vatandaşlığa geçme şartlarından biri olan Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara üç yıl tutma şartıyla yatırılması gereken mevduat tutarı en az 3 milyon Amerikan dolarından 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirasına düşürüldü.

En az 3 milyon Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alma şartı da 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası olarak güncellendi.

Başvurularla ilgili komisyon kurulabilecek

En az 1 milyon 500 bin Amerikan doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alma ve üç yıl süre ile elinde tutma şartı da yönetmelikle değiştirildi. En az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartını yerine getirenler vatandaşlığa geçebilecek.

Aynı yönetmeliğin 20'nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "efektif satış kuru" ibaresine "ve/veya çapraz döviz kuru" ibaresi eklendi.

Özel ofisler birebir ilgilenecek

Öte yandan yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecek.

Özel ofisler açılarak Türk vatandaşlığına geçmek için başvuran yabancılarla birebir ilgilenilecek ve işlemler en kısa sürede yapılacak. Bu ofislerin ve sürecin takibi İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından takip edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜRK VATANDAŞLIĞI
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