Türk Kızılayından depremzedelere sıcak çorba

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Samsat ilçesi ile bazı köylerde etkili olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu, vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.Geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçiren vatandaşlara ve ilçede görevli kamu personeline, Türk Kızılayı tarafından erken saatlerde çorba, su ve çay ikramı yapıldı.

Türk Kızılayı Samsat Ekip Başkanı İsmail Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak depremi duydukları anda hızlıca bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Türk Kızılayının her zaman mağdurun yanında olduğunu hatırlatan Yağıcı, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren bölge halkına ve burada görevli kamu personeline çorba, meyve suyu, bisküvi, su gibi temel ihtiyaçları dağıttık. Şu anda mobil mutfağımız geldi, günde ortalama 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtacağız. Tabii köylerde mağdur olan vatandaşlarımız var, onlara da sıcak yemek ulaştıracağız."